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Alejandra Salguero lanzó inesperado mensaje tras la cena de Tebi y Alexa, y así reaccionó Sheila

Alejandra Salguero compartió curioso mensaje tras la cena entre Tebi Bernal y Alexa Torrex, y Sheila Gándara reaccionó.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alejandra Salguero publicó mensaje tras cena entre Tebi y Alexa Torrex y Sheila Gándara reaccionó
Sheila Gándara reaccionó al video de Alejandra Salguero tras cena de Tebi con Alexa. (Foto: Canal RCN)

Alejandra Salguero habría reaccionado tras la cena que tuvieron Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia, compartiendo un video en el que se mostró junto a su hijo en una iglesia mientras oraba.

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¿Qué dijo Alejandra Salguero tras la cena de Tebi con Alexa en La casa de los famosos?

En el video, la expareja de Tebi Bernal aparece concentrada orando junto a su hijo, pero más allá del momento, lo que llamó la atención de los usuarios fue el mensaje con el que acompañó el clip.

“No hay mujer más fuerte que aquella que en su soledad buscó a Dios mientras estaba en su propia guerra con su propia mente”, escribió Alejandra Salguero.

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Por supuesto, los comentarios relacionados con su situación sentimental no se hicieron esperar. Entre los mensajes, varios usuarios le mostraron apoyo por el momento que estaría atravesando y también criticaron el actuar de Alexa Torrex, Tebi Bernal e incluso nombraron a Jhorman Toloza.

Alejandra Salguero publicó mensaje tras cena entre Tebi y Alexa Torrex y Sheila Gándara reaccionó
Sheila Gándara reaccionó al video de Alejandra Salguero tras cena de Tebi con Alexa. (Foto: Canal RCN)

“Yo la veo a ella y me duele porque eso que hace Tebi no está bien” o “Te felicito, no debe ser fácil por lo que estás pasando, pero has manejado una compostura sin salir a hablar de más o aprovechar el momento”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Cabe recordar que Alejandra Salguero solo ha hablado abiertamente sobre esta situación en pocas ocasiones desde que comenzó la cercanía entre Tebi Bernal y Alexa Torrex.

¿Cómo reaccionó Sheila Gándara tras el video de Alejandra Salguero?

Tras el video de Alejandra Salguero, una de las reacciones que llamó la atención fue la de Sheila Gándara, expareja de Juanda Caribe, quien le dio un ‘me gusta’.

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Como bien se conoce, Sheila estaría pasando por una situación similar tras la cercanía de su pareja y padre de su hija con Mariana Zapata en medio de la convivencia en La casa de los famosos Colombia.

Pese a que en este caso no ha pasado más allá de conversaciones y tomadas de mano, la situación no ha avanzado tanto como en el caso de Tebi Bernal y Alexa Torrex.

Alejandra Salguero publicó mensaje tras cena entre Tebi y Alexa Torrex y Sheila Gándara reaccionó
Sheila Gándara reaccionó al video de Alejandra Salguero tras cena de Tebi con Alexa. (Foto: Canal RCN)
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