Juanda Caribe generó reacciones al decir que ya lleva tiempo soltero: esto explicó

Juanda Caribe ha sido uno de los participantes más mencionado de La casa de los famosos Colombia 2026, pues desde un inició se perfiló como uno de competidores más fuertes y más queridos, pero con el tiempo esto fue cambiando.

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Mientras él permanece en la competencia, en el exterior hubo una gran polémica por su vida personal y esto llevó a Sheila Gándara a tomar acciones frente a su relación, pero lo que destapó toda la controversia fue la cercanía del humorista con Mariana Zapata.

Desde hace algunas semanas, Juanda y su compañera han estado muy cercanos y él ya le confesó lo mucho que le gusta y que la quiere, hasta dijo que la quería cuidar, pero debe esperar a ver qué pasa cuando salgan del reality.

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Sin embargo, él habló de su “soltería” confesando que ya lleva tiempo así, por lo que todos pregunta y ¿Sheila?

¿Qué dijo Juanda Caribe al mencionar que lleva tiempo soltero?

El pasado martes 12 de mayo, durante la prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe se vistió de su personaje ‘Mamá Dora’ y con ella sacó varías verdades a la luz, una de ellas fue sobre su situación sentimental.

Juanda Caribe explicó su soltería y sorprendió a seguidores. (Foto/ Canal RCN)

Pues el humorista dijo que ya llevaba tiempo soltero, porque desde hace rato se dio cuenta de las señales sobre Sheila Gándara, primero, porque sintió que Melissa Gate le tiró sus indirectas sobre la infidelidad durante su vista.

Luego, con cada beneficio que ganaba, la mamá de su hija no aparecía ni dejaba algún rastro de que ella siguiera ahí para él, por eso lo tomó como una señal de que ya no están juntos.

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¿Qué dice Mariana Zapata sobre su shippeo con Juanda Caribe?

Mariana Zapata ya despertó críticas en su contra e incluso de quienes eran sus amigos en La casa de los famosos Colombia, pues dijo que “ella estaba soltera y no le debía nada a nadie”, justificando su cercanía con Juanda Caribe.

Juanda Caribe habló de su soltería y desató reacciones en redes. (Foto/ Canal RCN)

Ante estas palabras, Valentino reaccionó y dijo que le faltaba empatía hacia otras mujeres, en este caso hacia Sheila Gándara y Beba también dijo que era increíble que pudiera decir eso, cuando la otra persona, en este caso Juanda, es quien tiene el compromiso y aún así “debía respetar”.