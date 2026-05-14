Reconocida actriz de La ley del corazón se une a Entre Panas, ¿de quién se trata?

Una reconocida actriz colombiana, recordada por su trayectoria en importantes producciones de televisión, llegará como invitada especial a Entre Panas, la producción de Canal RCN que se emite todos los jueves.

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La actriz hará parte del más reciente episodio y llegará con un personaje que pondrá en aprietos a los protagonistas.

¿Quién es la reconocida actriz que se unirá a Entre Panas?

Se trata de Mabel Moreno, actriz barranquillera reconocida por participar en exitosas producciones colombianas como La ley del corazón.

La actriz aparecerá como invitada especial en uno de los nuevos capítulos de Entre Panas.

Dentro de la historia, Mabel interpretará a la teniente Cuesta, una oficial que llegará con una orden de allanamiento para investigar a los amigos protagonistas de la serie.

Según se reveló, el personaje hace parte de una unidad especializada en fraude y delitos financieros y sospecha que los protagonistas podrían estar involucrados en algunas irregularidades.

La llegada de la teniente promete generar momentos de tensión y también varias escenas cargadas de humor, sello característico de la producción.

Mabel Moreno llega a Entre Panas como invitada especial (Foto Canal RCN)

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¿Qué otros invitados han estado en Entre Panas?

La serie también ha sorprendido anteriormente con la participación de otros reconocidos personajes y actores invitados.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición de Betty de Yo soy Betty, la fea, cuando el personaje ayudó a los protagonistas con una declaración de renta relacionada con Poncho.

Asimismo, Aleja Villeta también hizo parte de la producción como invitada especial dentro de la historia del hotel boutique emprendido por Poncho y sus amigos.

Sin embargo, al final se descubrió que el personaje había sido contratado por la tía Ligia para engañarlos.

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¿De qué trata Entre Panas?

Entre Panas es una serie colombiana que celebra la amistad a través de conversaciones, anécdotas y situaciones cotidianas vividas por un grupo de amigos.

La producción nació hace aproximadamente 10 años como una serie web enfocada en mostrar, desde el humor y la cercanía, cómo se viven las relaciones de amistad.

Actualmente, el elenco cuenta con actores reconocidos como Julián Caicedo, Kimberly Reyes, Jhon Alex Castillo, Alejandro Aguilar y Victoria Hernández.

La serie puede verse todos los jueves a las 10:30 p.m. por Canal RCN y también está disponible a través de la aplicación oficial del canal y en su cuenta de YouTube.