Alexa Torrex respondió si se considera la "segundona" de Tebi; esto confesó la influenciadora

Alexa Torrex habló sin filtros sobre su relación amorosa con Tebi y dijo qué piensa de que la estén tildando de m0z4 tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex desmintió a Jhorman Toloza sobre supuestas advertencias. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex a los señalamientos que ha recibido por su relación con Tebi?

En una entrevista en La Red Viral, la creadora de contenido confesó que no se siente como la segundona de Tebi y que si él no cumple con su palabra cuando salga del programa, seguramente llegará otro hombre que sí la valore, por lo que esa situación no la desvela.

La cucuteña tuvo una cena romántica con Tebi en la que dejaron claro que quieren seguir juntos, aunque el modelo aseguró en el detector de mentiras que lo más probable es que no pase nada formal con ella.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su ruptura con Jhorman Toloza?

Alexa también aprovechó para lanzar fuertes declaraciones contra Jhorman Toloza, a quien calificó de “poco hombre” y aseguró que no piensa devolverle el anillo que le regaló, pues según ella, Toloza habría sustraído varias joyas y objetos de su casa que superan por mucho el valor de ese detalle.

La exparticipante también reflexionó sobre su paso por el programa, admitiendo que cometió errores de principiante al ser su primer reality.

Aun así, afirmó que le hubiera gustado llegar al top 4 de la competencia, pero que está convencida de que Dios tiene mejores planes para ella.

Alexa también desmintió las supuestas advertencias que, según el cucuteño, los padres de la influenciadora le habrían hecho, asegurando que no existen pruebas de ello.

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También reveló que tiene evidencias de las infidelidades del cucuteño, pero que no piensa mostrarlas porque considera que ese capítulo ya está cerrado en su vida.

Con estas declaraciones, Alexa dejó claro que no tiene intención de retomar ningún vínculo con Toloza y que su enfoque está en seguir adelante con nuevos proyectos.

Alexa Torrex incluso regresó a la competencia como invitada, interpretando a su personaje de 413X4, con el que compartirá dinámicas con los habitantes que aún permanecen en la casa más famosa del país. Su participación promete revolucionar la convivencia en la recta final.