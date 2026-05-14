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Así fue el reencuentro entre Tebi Bernal y Alexa Torrex: ¿le reclamó por Mariana Zapata?

Tebi Bernal se sorprendió con la visita de Alexa Torrex, quien tuvo una serie de reclamos y un inesperado beso en la cena.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así fue el reencuentro entre Tebi Bebi Bernal y Alexa Torrex: ¿le reclamó por Mariana Zapata?
¿Cómo fue el reclamo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Alexa Torrex y Tebi Bernal se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser dos reconocidos creadores de contenido, sino que también, por todos los sucesos que han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, ambas celebridades han acaparado la atención mediática por todos los sucesos que han presentado desde que se reencontraron recientemente, en donde aprovecharon la oportunidad para hacerse varias confesiones al respecto.

Por este motivo, los internautas generaron una gran variedad de opiniones por la reacción de Tebi Bernal cuando se enteró que Alexa Torrex lo sorprendió en una inesperada cena en las últimas horas.

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¿Cómo fue el reencuentro entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

En la noche del pasado 13 de mayo, Alexa Torrex aprovechó la oportunidad de disfrazarse de oso, cuyo traje utilizó para despistar a Tebi Bernal, quien se sorprendió al ver toda la sala con un tono morado.

Así fue el reencuentro entre Tebi Bebi Bernal y Alexa Torrex: ¿le reclamó por Mariana Zapata?
Tebi Bernal se sorprendió con el reencuentro de Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

En medio de la sorpresa que recibió Tebi Bernal, en especial porque se sorprendió con la especial sorpresa que recibió por parte de Alexa Torrex, pues, le expresó las siguientes palabras:

“Estoy como azarado, ¿uy qué me gané? Veo mucho morado, y me imagino que es Alexa, estoy asustado porque no he salido del shock porque estoy en placa”, expresó Tebi Bernal.

Luego, Tebi Bernal se expresó sumamente orgulloso al ver que Alexa lo sorprendió al hacerle varias confesiones, aunque no le contó nada del mundo exterior, le dijo las siguientes palabras:

“Esto es por lo de Mariana, por Beba, por no decirle a Beba y cruzar los límites. Igual, me late mucho el corazón, eres una persona muy inteligente. Pasaron muchas cosas, pero también, me faltó algo contigo, no te puedo decir nada de afuera, solo que te he extrañado mucho. Independientemente de todo, agradezco que hayas pasado en mi vida”, señaló la influenciadora.

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¿Ocurrieron besos entre Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Así fue el reencuentro entre Tebi Bebi Bernal y Alexa Torrex: ¿le reclamó por Mariana Zapata?
Este fue el reciente beso entre Tebi Bernal y Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

En la cena que ocurrió recientemente en La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal aprovechó la oportunidad de expresarle que tiene que reparar muchas cosas de sí mismo, así también, se dieron un beso, luego del hecho.

Con base en esto, Alexa tuvo la oportunidad de bailar con Tebi Bernal, pues, continuaron con el beso que se dieron en el reality en medio de la especial cena.

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