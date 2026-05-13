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Alejandro Estrada recibió misión secreta del Jefe y puso en riesgo a toda La casa de los famosos Col

Alejandro Estrada recibió una misión secreta del Jefe en La casa de los famosos y, si era descubierto, todos saldrían sancionados.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alejandro Estrada tuvo que engañar a todos en La casa de los famosos por el Jefe
La misión secreta de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En la semana de la IA en La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada tuvo que actuar frente a sus compañeros en una misión secreta puesta por el Jefe, pues de no cumplirla todos saldrían sancionados.

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¿Cuál era la misión secreta que le puso el Jefe a Alejandro Estrada?

En el confesionario, el Jefe le expresó a Alejandro que tenía una misión secreta en la que todos debían cuidar un bulto de papa. Sin embargo, a diferencia de los demás participantes, el de él no tenía nada de peso.

El Jefe les expresó a los famosos que debían cuidar el bulto como lo más preciado, situación que generó diferentes reacciones dentro de la casa, como la de La Beba, quien no podía creer que debía andar con este bulto durante el día.

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Por su parte, Alejandro comentó que el suyo no tenía nada de peso y que tenía que actuar mucho para que sus compañeros no se dieran cuenta de la diferencia entre los bultos.

Sin duda, los famosos se mostraron durante el día con su respectivo bulto mientras hacían ejercicio y realizaban otras actividades normales.

Alejandro Estrada tuvo que engañar a todos en La casa de los famosos por el Jefe
La misión secreta de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En un momento, varios presentaron su bulto e incluso les colocaron nombre. Valentino, por ejemplo, aseguró que el suyo no tenía identidad de género.

¿Qué pasaba si descubrían la misión de Alejandro Estrada en La casa de los famosos?

La misión del Jefe fue clara: si alguien descubría que el bulto de papa de Alejandro, a diferencia de los otros, no tenía peso, todos los participantes saldrían sancionados.

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Durante todo el día, los famosos trataron con cariño el bulto que les fue asignado y, en la gala de la noche del 13 de mayo, Carla y Marcelo les preguntaron a los participantes sobre la experiencia y el peso del bulto, a lo que muchos respondieron que pesaba bastante.

Sin embargo, Carla y Marcelo les contaron la verdad y revelaron que uno de los famosos tenía un bulto que no pesaba nada.

Alejandro Estrada tuvo que engañar a todos en La casa de los famosos por el Jefe
La misión secreta de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Luego de cuestionar a varios participantes, finalmente les dijeron que no recibirían el castigo porque nadie descubrió la misión secreta de Alejandro Estrada.

Alejandro se levantó a la cuenta de tres y, por su parte, Valentino fue uno de los primeros en reaccionar y agradecerle por haber cumplido exitosamente la misión.

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