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Emiro Navarro y Verónica Orozco protagonizaron inesperado enfrentamiento | VIDEO

Emiro Navarro y Verónica Orozco recrearon una intensa escena de telenovela y sorprendieron en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Emiro Navarro protagonizó inesperado momento con Verónica Orozco y causó reacciones
Emiro Navarro protagonizó inesperado momento con Verónica Orozco y causó reacciones (Foto Canal RCN)

El creador de contenido Emiro Navarro sorprendió a sus seguidores tras compartir un divertido video junto a la actriz Verónica Orozco y el actor Luciano D'Alessandro, en el que recrearon una reconocida escena de una telenovela mexicana.

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El clip rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó cientos de comentarios por la actuación de los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

El inesperado enfrentamiento entre Emiro Navarro y Verónica Orozco que sorprendió en redes
El inesperado enfrentamiento entre Emiro Navarro y Verónica Orozco que sorprendió en redes (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Emiro Navarro con Verónica Orozco?

En el video se ve a Emiro y Verónica hablando mientras la actriz le dice al influenciador que es de las “perr4s que hablan y no muerden”.

Ante esto, Emiro Navarro reacciona y le da una cachetada falsa a Verónica Orozco mientras le responde: “ahí está la primera mordida”.

La escena fue interpretada en forma de actuación y humor, lo que provocó risas entre quienes participaron en la grabación.

Posteriormente, Verónica le devuelve el golpe falso a Emiro y le dice que “ella también es p3rra y muerde”, continuando con el enfrentamiento ficticio inspirado en una recordada producción televisiva.

Todo esto ocurre mientras Luciano D’Alessandro observa la escena y reacciona sorprendido ante la discusión entre ambos, aumentando el tono dramático y divertido del video.

La escena pertenece a la reconocida telenovela mexicana Pecados ajenos, producción protagonizada por la actriz colombiana Catherine Siachoque.

Precisamente, el diálogo recreado por Emiro y Verónica hace parte de una de las escenas más recordadas de la novela.

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¿Cuándo comienza MasterChef Celebrity Colombia?

La exitosa competencia de cocina MasterChef Celebrity Colombia ya se encuentra en producción. Sin embargo, hasta el momento el canal no ha confirmado la fecha oficial de estreno de la nueva temporada.

Esta nueva edición contará con 24 figuras del entretenimiento, la actuación, la comedia, el deporte y las redes sociales.

En los participantes confirmados se encuentran Lina Tejeiro, Angélica Blandón, Verónica Orozco, Marcela Carvajal, Martha Restrepo, Mariana Mozo, Luciano D'Alessandro, Emmanuel Restrepo, Jimmy Vásquez, Sebastián Vega, Víctor Tarazona, Tuto Patiño y Hugo Gómez, por parte del mundo actoral.

Otras celebridades que se animaron a la competencia culinaria fueron Diana Mina, Julieta Piñeres, Virginia Lizcano, Luisa Vergara, Iván Marín, Gustavo Bernarte, Pautips, Sebastián Villalobos, Emiro Navarro y Robert Farah.

Estos son los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia
Estos son los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia (Foto Canal RCN)
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