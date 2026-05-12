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Perritos de Germán Vargas Lleras conmocionaron tras darle su último adiós

En redes se viralizó el video de Henry y Toño, las mascotas de Germán Vargas Lleras quienes llegaron a darle su último adiós.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Así fue el conmovedor adiós de los perros de Germán Vargas Lleras
Perritos de Germán Vargas Lleras conmueven con su último adiós. (AFP/ Eric Feferberg - Foto: Freepik)

En la noche del pasado viernes 8 de mayo, se confirmó que Germán Vargas Lleras falleció en Bogotá a sus 64 años. Sin duda, una noticia conmocionó a todo el país debido a la trayectoria que tenía el exvicepresidente, quien seguía siendo una de las figuras más sonadas en la política.

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Tras su sorpresivo fallecimiento, no solo la política, sino que el país se vistió de luto y sin pasar mucho tiempo de conocerse la noticia, se hizo tendencia este hecho que, justo en épocas electorales, sacudió al país.

Como se esperaba, no solo figuras políticas, sino del entretenimiento reaccionaron a la partida del exvicepresidente quien ya venía enfrentando problemas de salud desde hace diez años y que, aunque se creyó un episodio controlado, con el tiempo, tuvo recaídas.

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Tras días de su deceso, Germán Vargas sigue siendo noticia debido a su funeral, pero también a un doloroso momento que se viralizó con la llegada de sus mascotas a su despedida.

¿Cuál es el video de los perritos de Germán Vargas Lleras que conmocionó las redes sociales?

A través de todas las plataformas digitales está circulando varios videos de Toño y Henry, las mascotas de Germán Vargas Lleras, quienes estuvieron hasta en sus últimos momentos con él.

Perritos de Germán Vargas Lleras conmueven con su último adiós
Redes se conmueven con el último adiós de los perros de Germán Vargas Lleras. (AFP / Diana SANCHEZ )

Como se puede ver en el clip, es una situación bastante conmovedora de ver a ambas mascotas desconcertadas con lo que está sucediendo y esto generó reacciones en redes, pues los perros llegaron vestidos acordes para despedir a su ser amado.

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De acuerdo con los comentarios en las plataformas, los internautas solo sintieron empatía por los animalitos, quienes pueden estar creyendo que Germán los abandonó, pero así mismo, hay quienes creen que ellos pueden dimensionar que su ser humano ya no está en el mundo.

¿De qué murió Germán Vargas Lleras?

Se conoció desde el 2016 que a Germán Vargas Lleras le detectaron un tumor cerebral y desde ese entonces se sometió a diferentes tratamientos en Estados Unidos en hospitales de Houston y Texas, también en Colombia en la Fundación Santa Fe.

Redes se conmueven con el último adiós de los perros de Germán Vargas Lleras
Así fue el conmovedor adiós de los perros de Germán Vargas Lleras. (AFP/ Raul ARBOLEDA)

Sin embargo, durante los últimos meses, según personas cercanas, el exvicepresidente empezó a tener más quebrantos de salud y esta empezó a deteriorar, por lo que fue hospitalizado de urgencia.

Luego de su fallecimiento, el presidente Gustavo Petro decretó luto nacional.

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