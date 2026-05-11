Blessd desató reacciones tras curioso comentario sobre el bebé de Luis Díaz: “que se le vaya quedando”

Luis Díazsorprendió a sus seguidores al confirmar a través de sus redes sociales que se convirtió en padre por tercera vez.

El jugador compartió varias fotografías desde el hospital junto a su esposa, Geraldine Ponce, y sus dos hijas, Roma y Charlotte, quienes conocieron por primera vez a su nuevo hermanito, Fernando.

¿Qué comentario hizo Blessd sobre el bebé de Luis Díaz?

La noticia rápidamente generó miles de reacciones entre seguidores, amigos y figuras del entretenimiento y el deporte.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el del cantante paisa Blessd, quien reaccionó con un curioso mensaje que terminó desatando una ola de comentarios.

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El nacimiento del bebé se dio este 11 de mayo, fecha en la que el jugador de la Selección Colombia atraviesa un importante momento profesional mientras continúa su carrera en Europa y próximamente en el inicio de la Copa Mundial de Fútbol.

El curioso mensaje de Blessd tras el nacimiento del hijo de Luis Díaz. (Foto: AFP)

A través de las imágenes, Lucho Díaz mostró varios momentos dentro del hospital y, a diferencia de otras celebridades que prefieren mantener en privado el rostro de sus hijos, decidió mostrar la cara del pequeño Fernando.

Tras la publicación, varios famosos dejaron mensajes de felicitación para el futbolista. No obstante, el comentario de Blessd llamó la atención.

“Felicidades manito, cualquier camisetica que se le vaya quedando me la pasa pal mío”, acompañado de risas.

¿Por qué mencionaron la vida personal de Blessd tras comentario a Luis Díaz?

Entre los comentarios de los usuarios aparecieron mensajes como: “Si lo dice Blessd, qué me espera a mí entonces”, mientras otros usuarios también aprovecharon para mencionar la próxima llegada del hijo del cantante.

Además de reaccionar al comentario del artista, varios seguidores recordaron que Blessd también se encuentra próximo a convertirse en padre junto a Manuela QM, noticia que el cantante confirmó recientemente.

El curioso mensaje de Blessd tras el nacimiento del hijo de Luis Díaz. (Fotos: AFP y Freepik)

Por esta razón, algunos usuarios hicieron bromas relacionadas con el tiempo de espera para el nacimiento del bebé del artista: