Bad Bunny causó furor con sus historias en Medellín y música de Diomedes Díaz

Bad Bunny causó revuelo en redes sociales tras publicar varias historias de su visita en Colombia, pues todo parece indicar que guardó muy bien los videos de cuando estuvo en Medellín en su concierto en el pasado enero.

Estos clips se viralizaron en todas las plataformas digitales, debido a que fueron varios momentos que el puertorriqueño compartió, dejando ver el ambiente y las montañas de nuestro país.

Sin duda, varios artistas del género reguetón y trap, están muy agradecidos con nuestro territorio, porque desde años atrás, Colombia le abrió las puertas a muchos cantantes que hoy hacen historia a nivel internacional.

Artículos relacionados Talento internacional Famosa actriz rompió el silencio al salir del clóset en plena entrevista: ¿de quién se trata?

Por esto mismo, es que Bad Bunny está tan agradecido con los colombianos y lo dejó saber en sus redes sociales.

¿Cuáles fueron los videos que reveló Bad Bunny en Colombia y generaron revuelo?

A través de sus historias en Instagram, durante el medio día de este lunes 11 de mayo, Bad Bunny causó conmoción tras revelar varios clips que tenía guardados de su vivista en Colombia para su concierto en enero.

Bad Bunny impacta con historias desde Medellín. (AFP/ Jaime SALDARRIAGA)

Primero, reveló un video de unas llamas sobre una montaña y luego un clip en las calles de Medellín, precisamente pasaba por un barrio y en esa historia, puso una canción de Diomedes Díaz.

Artículos relacionados Bad Bunny Bad Bunny paralizó La Met Gala 2026 con su increíble transformación: ¿por qué de anciano?

Por supuesto, esto generó reacciones porque está internacionalizando mucho más lo que representa Colombia. Pero, además, reveló cómo es el ambiente nocturno en la ciudad de las flores y solo dejó ver la alegría que se siente estar en el país.

Por otro lado, y para finalizar su spam en Colombia, Benito le agradeció a nuestro país y a Medallo por la energía que hubo en su concierto: “nos veremos pronto”.

¿Bad Bunny tendrá otro concierto en Colombia?

Sin duda, su última historia de agradecimiento hacia nuestro país, destapó una ola de comentarios, ya que generó esperanza de que Bad Bunny podría volver pronto, tal cual lo escribió.

Bad Bunny sorprende a fans colombianos con música de Diomedes Díaz. (AFP/ Alfredo ESTRELLA)

El puertorriqueño mencionó que tiene muchas historias que contar de nuestro país, pero sería luego y por eso dejó el aviso que sería pronto.

Por ahora, esto emociona a sus fans colombianos preciso porque muchos se quedaron por fuera de sus dos fechas en Medellín.