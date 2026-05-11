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Mariana Zapata le declaró su cariño a Juanda Caribe: ¿sigue vivo el shippeo entre ambos?

Tras el regreso de Juanda Caribe a La casa de los famosos Col, Mariana Zapata le expresó todo su cariño con este video.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Mariana Zapata le declaró su cariño a Juanda Caribe: ¿sigue vivo el shippeo entre ambos?
¿Cuál fue la conversación que Juanda Caribe tuvo con Mariana Zapata? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Juanda Caribe se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital colombiano, sino que también, por todos los acontecimientos que ha tenido al ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Juanda ha sido centro de conversación mediática a tener una especial conexión junto a Mariana Zapata, una de las participantes del programa con quien ha tenido la oportunidad de tener valiosos momentos en el programa.

Con base en esto, varios espectadores del reality han generado una gran variedad de opiniones ante una reciente conversación que Juanda Caribe tuvo con Mariana Zapata, quienes dividieron múltiples opiniones al respecto.

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¿Cuál fue la reciente conversación que Juanda Caribe con Mariana Zapata?

Dos de los participantes que más comentarios ha dejado por parte de los internautas son Juanda Caribe y Mariana Zapata, quienes han demostrado que tiene un vínculo más allá de una amistad.

Mariana Zapata le declaró su cariño a Juanda Caribe: ¿sigue vivo el shippeo entre ambos?
Este fue el tierno mensaje que Mariana Zapata tuvo con Juanda Caribe. | Foto: Canal RCN

Así también, han sido shippeados por todos los acontecimientos que se han presentado entre ambos en la competencia, pues, esto ha ocasionado que los internautas desaten una ola de opiniones al respecto.

Por este motivo, Mariana aprovechó la oportunidad para declararle todo su cariño a Juanda Caribe, asegurándole que le tiene un cariño especial por todo lo que han vivido dentro de la competencia:

“Yo ya le dije muchas cosas lindas, estoy feliz de que entraste, te felicito, igual, yo ya te había dicho que te quería mucho, de aquí al cielo”, agregó Mariana Zapata.

Posteriormente, Juanda Caribe le hizo especiales comentarios a Mariana Zapata por todo lo que han vivido en la competencia, en especial, por demostrar que tienen una buena amistad por los especiales momentos que han vivido en el reality.

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¿Qué ha dicho Sheila Gándara, la pareja de Juanda Caribe tras su cercanía con Mariana Zapata?

Cabe destacar que varios internautas han generado una gran variedad de opiniones ante lo que opina Sheila Gándara sobre la cercanía que Juanda Caribe ha tenido con Mariana Zapata.

Mariana Zapata le declaró su cariño a Juanda Caribe: ¿sigue vivo el shippeo entre ambos?
¿Qué ha ocurrido entre Mariana Zapata y Juanda Caribe? | Foto: Canal RCN

Sin embargo, ella ha expresado en varias ocasiones que ha tomado la decisión de mantenerse alejada de Juanda tras los diferentes acontecimientos que se han presentado. Así también, ha generado algunas señales en las que aparentemente terminó con él, aunque no lo ha terminado de confirmar.

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