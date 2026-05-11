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Karola sorprendió al aparecer en redes junto a Jay Torres y Eidevin: "mi ganado"

Karola apareció junto a Jay Torres y Eidevin en República Dominicana y revolucionó las redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Karola sorprendió con inesperado encuentro junto a Jay Torres y Eidevin
Karola sorprendió con inesperado encuentro junto a Jay Torres y Eidevin (Foto Canal RCN)

Karola Alcendra volvió a dar de qué hablar entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia luego de compartir un video en el que aparece junto a Jay Torres y Eidevin López durante un viaje en República Dominicana.

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El encuentro llamó la atención de los usuarios en redes sociales debido a la cercanía que Karola tuvo con Eidevin dentro del reality y a las especulaciones que desde hace meses existen alrededor de su vida sentimental.

Durante su participación en la competencia, Karola y Eidevin protagonizaron varios momentos que hicieron que muchos seguidores comenzaran a “shippearlos”.

Sin embargo, la creadora de contenido siempre dejó claro que fuera de la casa había una persona esperándola, a quien se refería constantemente como “Jota”.

Karola apareció junto a Jay Torres y Eidevin y desató furor en redes
Karola apareció junto a Jay Torres y Eidevin y desató furor en redes (Foto Canal RCN)

¿Quién sería “Jota”, la persona que esperaba a Karola fuera del reality?

Mientras avanzaba la temporada, las redes sociales comenzaron a preguntarse quién era realmente “Jota”, nombre que Karola mencionaba frecuentemente dentro de la competencia.

Aunque disfrutó de su conexión con Eidevin dentro de la casa, la cartagenera siempre fue clara en que afuera tenía una situación sentimental pendiente y que no sabía qué iba a encontrar una vez saliera del reality.

Con el paso de las semanas y luego de su eliminación, muchos usuarios comenzaron a relacionar ese nombre con Jay Torres, exparticipante de La casa de los famosos Colombia que salió eliminado poco tiempo después del ingreso de Karola al programa.

Desde entonces, ambos han sido vinculados sentimentalmente por los seguidores del reality.

Redes vinculan a "Jota" con Jay Torres
Redes vinculan a "Jota" con Jay Torres, supuesta pareja de Karola (Foto Canal RCN)

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¿Qué compartió Karola junto a Jay Torres y Eidevin?

Actualmente, Karola se encuentra en República Dominicana, lugar desde donde ha estado compartiendo videos de su día a día tras su salida del reality.

En uno de los clips publicados en sus redes sociales, apareció acompañada de Jay Torres y Eidevin López mientras bromeaban sobre todos los comentarios y teorías que circulan en internet.

En tono jocoso, Karola dijo:

“Cuando ustedes creen que la vaina se puso buena, amor, ustedes no saben nada”.

Por su parte, Jay Torres comentó entre risas que “se le juntó el ganado”, a lo que Karola respondió divertida diciendo que “su ganado estaba chévere”.

El video rápidamente se viralizó y provocó cientos de reacciones entre seguidores, quienes continúan atentos a la relación que mantiene con ambos exparticipantes del reality.

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