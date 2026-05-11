Sonia Restrepo rompe el silencio tras cuatro meses de la muerte de Yeison Jiménez: esto recordó

Tras la muerte de Yeison Jiménez el pasado sábado 10 de enero, la familia del artista se ha encargado de que su legado no muera, por eso, siguen trabajando en sus proyectos como homenaje para él.

Ya son cuatro meses luego de que un fatídico accidente aéreo se llevara no solo la vida del cantante, sino también la de cinco integrantes de su equipo, sin duda, entre más pase el tiempo, más se siente la ausencia de Yeison.

Justo para el día de las madres, se cumplía un mes más sin el artista, pero precisamente su esposa, quien también cumplió años recientemente, no deja de trabajar por los proyectos que él dejó.

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Además, tras la ausencia de Jiménez, Sonia Restrepo ha reaparecido más en público, cosa que no pasaba antes del fallecimiento del artista de música popular, pero claro, sus apariciones se deben a temas de su esposo.

¿Cómo reapareció Sonia Restrepo para hablar de Yeison Jiménez?

Por medio de las redes sociales, circula varios videos de Sonia Restrepo en un lugar en donde venden sombreros en Cajicá y en el sitio, decidieron rendirle un homenaje a Yeison Jiménez con diseños de estos artículos que tienen su imagen.

Sonia Restrepo abrió su corazón al hablar de Yeison Jiménez. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, el sitio invitó a la viuda del artista para que conociera su trabajo y, además, para regalarle un sombrero a ella, por eso, en uno de los clips se escucha cuando ella dice que “le gustan los regalos” y se ríe al decirlo.

Sin embargo, Sonia Restrepo causó conmoción cuando habló de su recuerdo sobre Yeison Jiménez, pues en sus manos tomó un sombrero negro y al mirarlo con tristeza, habló del día que su esposo hizo su primer Estadio el Campín en Bogotá.

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¿Qué más dijo Sonia Restrepo sobre Yeison Jiménez tras cuatro meses de fallecido?

En los otros videos publicados, Sonia Restrepo se ve mucho más tranquila y sonríe más, pero claramente cuando se trata de hablar sobre Yeison Jiménez, no oculta su nostalgia y dolor.

Sonia Restrepo generó conmoción al recordar episodio junto a Yeison Jiménez. (Foto/ Canal RCN)

Por más que quiera sostener su alegría del momento, esta se inunda de recuerdos. Pues, de hecho, rompe en llanto cuando habla del lema de su esposo “hágale duro que la soga es nueva”, frase que plasmaron en el sitio en mención.

Allí, Sonia reveló que Jiménez siempre usó ese lema: “desde siempre, desde sus inicios lo decía”.