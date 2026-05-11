Sale a la luz video de Jhorman Toloza, Tebi Bernal y Alexa juntos: ¿se conocían?

La polémica entre Jhorman Toloza, Alexa Torrex y Tebi Bernal sigue generando conversación en redes sociales.

En medio de las tensiones tras la ruptura entre Alexa y Jhorman, y del vínculo sentimental que surgió entre la creadora de contenido y Tebi dentro de La casa de los famosos Colombia, comenzó a viralizarse un video donde aparecen los tres juntos mucho antes del reality.

El clip despertó todo tipo de teorías entre usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si ellos ya tenían una relación previa o si parte de lo ocurrido dentro del programa estaba planeado.

Sale a la luz inesperado video de Alexa, Jhorman y Tebi antes del reality (Foto Canal RCN)

¿Qué muestra el video de Jhorman, Tebi y Alexa juntos?

El video fue compartido inicialmente por un creador de contenido en redes sociales, quien reaccionó al clip y analizó la situación.

En las imágenes se puede ver a Jhorman Toloza y Tebi Bernal participando, al parecer, en un reality o dinámica que nunca salió al aire, mientras Alexa aparece realizando algunas pruebas dentro de la competencia.

Aunque el material no deja claro el nivel de cercanía que existía entre ellos, sí confirmó que coincidieron antes de que comenzara La casa de los famosos Colombia.

Todo esto ocurre mientras continúa la controversia entre Alexa y Jhorman tras su ruptura. Después de la salida de Alexa del programa, ambos han protagonizado múltiples indirectas y acusaciones públicas en redes sociales.

Alexa incluso aseguró que encontró su apartamento dañado luego de regresar del reality y acusó al creador de contenido, mientras que Jhorman ha publicado mensajes y videos refiriéndose a su expareja y a la familia de ella.

Artículos relacionados Talento internacional Famosa actriz rompió el silencio al salir del clóset en plena entrevista: ¿de quién se trata?

¿Cómo reaccionaron las redes ante el video?

Uno de los primeros en pronunciarse fue Nicolás Arrieta, quien pidió explicaciones sobre el video.

Mientras tanto, en redes sociales las opiniones quedaron divididas.

Algunos usuarios aseguraron que el clip podría confirmar que todo estaba planeado desde antes del reality, mientras otros defendieron a Alexa y Tebi, argumentando que ellos mismos habían contado anteriormente que sí se habían visto en proyectos, aunque sin mantener una relación cercana fuera de cámaras.

Entre los comentarios más repetidos, varios seguidores señalaron que conocer a alguien previamente no necesariamente significa que existiera una estrategia detrás de la relación que surgió dentro del programa.