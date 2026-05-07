En las últimas horas, el mundo de la actuación se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una reconocida actriz quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la actriz tuvo la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico al participar en varias producciones internacionales como en ‘Rebelde’, ‘Clase 406’ y ‘Hogar dulce hogar’.

La noticia ha dejado un profundo vacío por parte de sus colegas y seguidores, quienes admiraron la gran capacidad que tenía para interpretar a varios personajes, demostrando que la actuación fue una de sus principales fuentes de inspiración.

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¿Quién fue la reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’ que falleció en las últimas horas?

El nombre de la reconocida actriz mexicana Xóchitl Vigil se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de la actriz. | Foto: Freepik

La noticia en la que se confirmó la muerte de Xóchitl Vigil fue confirmada a través de un comunicado compartido por parte del actor César Bono, quien sostuvo una relación sentimental en el pasado con ella, pues fue la madre de dos de sus hijas. También, por parte de la cantante Margarita Batiz.

Así también, el medio de comunicación ‘El Heraldo de México’, anunció la noticia en las últimas horas mediante un comunicado oficial compartido en sus portales y en su cuenta oficial de Instagram en la que expresaron las siguientes palabras:

“El pasado lunes 4 de mayo se informó la muerte de la actriz de Televisa, Xóchitl Vigil, famosa por su participación en la telenovela juvenil "Rebelde", una de las más exitosas en la historia de la televisora de San Ángel. Por medio de su cuenta en Facebook, la cantante, Margarita Batiz compartió un mensaje para darle el último adiós a Xóchitl Vigil. En su vida personal, la actriz de "Rebelde" estuvo casada con César Bono, quien también lamentó el sensible fallecimiento”, dice el comunicado oficial de ‘El Heraldo México’.

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¿Cuál fue el importante legado que dejó la actriz mexicana Xóchitl Vigil?

Es clave mencionar que una de las actrices mexicanas que adquirió gran visibilidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional fue Xóchitl Vigil, quien adquirió popularidad en los setenta y ochenta.

Este fue el importante legado que dejó Xóchitl Vigil. | Foto: Freepik

Así también, Xóchitl le dio vida al personaje de la mamá de Maite Perroní en la producción ‘Rebelde’, una de las más vistas en Latinoamérica.