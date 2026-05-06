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Científicos revelaron cuánto café se debe consumir al día para reducir los niveles de estrés; te contamos

Recientes estudios confirmaron que el café en dosis moderadas ayuda a reducir el estrés y potencia la salud mental.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Estudios revelan que el café en dosis moderadas.
Estudios revelan que el café en dosis moderadas baja los niveles de estrés. (Foto de Freepik)

Científicos del Instituto de Nutrición de la Universidad de Fudan (China), revelaron que el café en cantidades apropiadas ayuda a reducir los niveles de estrés en el cuerpo.

Científicos confirmaron que el café ayuda con la salud mental.
Científicos confirmaron que el café ayuda con la salud mental. (Foto Freepik)

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¿Cuántas tazas de café se deben consumir al día para reducir el estrés?

Según los expertos, de dos a tres tazas de café al día actúan como desinflamadores del sistema nervioso.

Los estudios revelaron que no importa el tipo de café ni la forma en que se consuma, sino las cantidades en las que se haga.

Para los integrantes del equipo médico que hizo este descubrimiento, las dosis bajas de cafeína ayudan a la regulación de neurotransmisores influyendo directamente en la dopamina y la serotonina, fundamentales en el estado de ánimo.

Asimismo, el café contiene ácido clorogénico, que ayuda a reducir el estrés oxidativo y la fatiga, manteniéndote más activo en las actividades diarias.

Además, se confirmó que consumir café y combinarlo con el ejercicio y el buen descanso potencia el mejoramiento de la salud mental de manera notable.

Por eso, los expertos recomiendan que el café sea visto como un complemento dentro de un estilo de vida saludable, más allá de ser solo una bebida estimulante.

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¿Colombia es de los principales productores de café del mundo?

Estos nuevos estudios son una buena noticia para los colombianos, que, a pesar de ser el tercer país con mayor producción de café en el mundo, por debajo de Brasil y Vietnam, no están entre los primeros consumidores de cafeína a nivel global.

La paradoja entre producir uno de los granos más reconocidos y no liderar en consumo interno podría empezar a cambiar con la difusión de estos hallazgos.

El café colombiano, reconocido por su calidad y sabor, podría ganar aún más relevancia en el mercado nacional si los consumidores adoptan la idea de que su ingesta moderada contribuye al bienestar emocional.

Además, este conocimiento puede impulsar campañas de promoción que motiven a los colombianos a valorar más su propio producto, no solo como símbolo cultural, sino también como herramienta para mejorar la salud mental.

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