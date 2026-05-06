La visita de Hassam cambió el ambiente dentro de La casa de los famosos Colombia. El humorista presenció un momento entre Beba y Mariana Zapata que generó múltiples comentarios entre los seguidores del reality.

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¿Por qué Hassam visitó La casa de los famosos Colombia?

El 6 de mayo, Rogelio Pataquiva, conocido como Hassam, ingresó a La casa de los famosos Colombia como invitado VIP. Este rol implica que los participantes deben atenderlo como si estuvieran en un servicio de hotel, asumiendo funciones específicas que garanticen su comodidad.

Hassam visitó La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Durante su estadía, los famosos deben organizarse para brindarle distintas atenciones. Esta dinámica no solo pone a prueba la convivencia, sino también la capacidad de trabajo en equipo, ya que el invitado tiene la posibilidad de evaluar el desempeño de cada participante.

La presencia de Hassam también generó expectativa dentro de la casa, pues su rol incluye otorgar o quitar puntos según la actitud y el servicio recibido por parte de los concursantes.

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¿Qué pasó entre Beba y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Mientras acompañaban a Hassam en una actividad de cuidado personal, Beba y Mariana Zapata comenzaron a hablar sobre los roles asignados dentro de la dinámica.

El momento tomó otro rumbo cuando Mariana cuestionó por qué Beba estaba usando el uniforme de mucama, señalando que las tareas que realizaba eran similares a las del día anterior, cuando ella había asumido ese rol.

En respuesta, Beba explicó que había decidido usar ese atuendo porque, según su percepción, el desempeño de Mariana no había sido suficiente.

Beba y Mariana Zapata protagonizaron inesperado momento en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La conversación subió de tono cuando ambas comenzaron a mencionar las actividades realizadas. Beba afirmó que había asumido más responsabilidades, mientras que Mariana defendió su participación.

En medio del intercambio, Hassam intervino señalando que, desde su perspectiva, ninguno había cumplido completamente con las expectativas.

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¿Qué dijo Hassam sobre su visita a La casa de los famosos Colombia?

A lo largo de su visita, Hassam mencionó que esperaba una experiencia distinta, ya que había percibido cierto ambiente de incomodidad entre los participantes en momentos previos. Esto influyó en su percepción inicial al ingresar nuevamente a la casa.

Tras presenciar el intercambio entre Beba y Mariana, el comediante expresó que no le parecía adecuado que los participantes "sacaran en cara" sus acciones frente a él. Según explicó, este tipo de actitudes afectan el objetivo de la actividad como invitado VIP.

En ese contexto, indicó que este comportamiento tendría consecuencias en la evaluación, señalando que Beba perdería puntos dentro de la dinámica. Cabe recordar que el invitado tiene la facultad de modificar el puntaje de los concursantes según su desempeño.

La situación dejó abierta la conversación entre los seguidores del programa, quienes continúan atentos a cómo estas tensiones pueden influir en el desarrollo del reality en los próximos días.