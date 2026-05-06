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Violeta Bergonzi responde a críticas tras su paso por La casa de los famosos Colombia: esto dijo

Violeta explicó sus disculpas y respondió a las críticas por su actitud dentro de la casa y lo ocurrido con Mariana

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Violeta Bergonzi responde a críticas tras su paso por La casa de los famosos
Violeta Bergonzi responde a críticas tras su paso por La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

Tras su participación como invitada VIP en La casa de los famosos Colombia, Violeta Bergonzi se pronunció sobre las reacciones que generó su comportamiento dentro de la casa, especialmente por sus comentarios hacia algunos participantes.

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Antes de referirse directamente a la polémica, Violeta habló sobre el momento en el que decidió disculparse con los famosos antes de salir del reality.

En ese espacio, reconoció que sus palabras y chistes pudieron incomodar a algunos, por lo que prefirió cerrar su participación dejando esas disculpas. Sin embargo, esta decisión también generó opiniones divididas en redes, donde varios usuarios consideraron que no tenía por qué hacerlo.

Violeta Bergonzi responde sin filtro a críticas por su comportamiento en el reality
Violeta Bergonzi responde sin filtro a críticas por su comportamiento en el reality (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre las disculpas que dio en La casa de los famosos Colombia?

Frente a los comentarios, Violeta explicó que los participantes viven una experiencia completamente distinta dentro de la casa, con otra percepción del tiempo, del entorno y de las emociones. Por eso, aseguró que no es fácil entrar a juzgar o señalar lo que sucede allí desde afuera.

También comentó que muchas personas se sintieron identificadas con su forma de actuar, señalando que recibió mensajes donde la calificaban como “la voz de Colombia” por decir cosas que varios pensaban sobre la dinámica del reality.

Además, respondió a las críticas con humor. A través de sus redes sociales, compartió un video en tono irónico en el que recrea cómo algunos esperaban que hubiera entrado a la casa, mostrando una versión más tranquila y “espiritual”.

El contenido fue interpretado como una forma de burlarse de los comentarios que le pedían haber tenido una actitud más calmada dentro de la competencia.

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¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre Mariana Zapata y la polémica dentro de la casa?

Uno de los puntos que más generó conversación fue su interacción con Mariana Zapata, quien expresó incomodidad por algunos de sus comentarios dentro del reality.

Sobre esto, Violeta aseguró que Mariana no entendió el rol que ella debía cumplir como invitada VIP, ya que hacía parte de una dinámica en la que su función incluía incomodar a los participantes.

La presentadora también manifestó que le afectó la forma en la que, según ella, Mariana manejó la situación, señalando que se exageraron algunos aspectos. Aun así, reconoció que cada participante está viviendo su propia experiencia dentro de la casa.

Finalmente, dejó claro que no iba a cambiar su postura frente a ciertos temas. En particular, mencionó que no estaba de acuerdo con la relación de Juanda y Mariana dentro del reality y que no iba a decir algo que no pensara, incluso si eso generaba incomodidad.

Sus declaraciones siguen generando reacciones, mientras el debate sobre su paso por la casa continúa en redes sociales.

Violeta Bergonzi aclara la polémica con Mariana tras su paso por el reality
Violeta Bergonzi aclara la polémica con Mariana tras su paso por el reality (Foto Canal RCN)
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