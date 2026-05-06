Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Camilo Trujillo causó criticas tras opinar sobre la cercanía de Juanda Caribe con Mariana Zatapa

Camilo Trujillo reaccionó a la conversación de Juanda Caribe en la que le expresa sus sentimientos a Mariana Zapata.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Camilo Trujillo reaccionó a conversación de Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Camilo Trujillo sorprende con comentario tras declaración de Juanda Caribe a Mariana. (Fotos: Canal RCN)

Camilo Trujillo reaccionó con un curioso comentario luego de una conversación que tuvieron Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia, en la que expresaron sus sentimientos e incluso hablaron de un futuro.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Camilo Trujillo tras la conversación de Mariana Zapata y Juanda Caribe?

Luego de la publicación en la que se puede ver el diálogo que tuvieron los dos famosos, el exparticipante de la segunda temporada compartió sin filtro su opinión, el cual causó reacciones.

Camilo Trujillo reaccionó con un comentario que llamó la atención, luego de que el actor Salomón Bustamante comentara también lo sucedido.

Artículos relacionados

El actor escribió: “Yo mejor miro para el otro lado porque si opino me regañan”, lo que generó una reacción de Camilo Trujillo, quien respondió: “Digo lo mismo, Salo, es mejor no opinar, pero me da mucha risa”.

Camilo Trujillo reaccionó a conversación de Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Camilo Trujillo sorprende con comentario tras declaración de Juanda Caribe a Mariana. (Fotos: Canal RCN)

Esto ocasionó varias críticas tras sus palabras, pues algunos usuarios empezaron a cuestionar su participación en el reality, en el que fue denominado como un “mueble” de la temporada, con comentarios como: “Tú eres el menos indicado”, fue una de las reacciones.

Y es que la conversación de Juanda Caribe se dio luego de que el participante, en medio de la gala, viera un video que le enviaron con motivo del primer cumpleaños de su hija Victoria.

¿Cuál fue la conversación de Juanda Caribe y Mariana Zapata que generó revuelo?

Tras ver el video, Juanda Caribe notó un detalle en el clip, el cual habría hecho que tomara la decisión de expresarle lo que estaba sintiendo a Mariana Zapata.

Artículos relacionados

El participante habló sin filtro y señaló que en el video de la bebé aparecía en varios lugares, menos en su casa, por el piso que se veía en las imágenes.

Camilo Trujillo reaccionó a conversación de Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Camilo Trujillo sorprende con comentario tras declaración de Juanda Caribe a Mariana. (Foto: Canal RCN)

Juanda Caribe fue claro al hablarle a Mariana y le dijo que la quería y que, aunque desconocía la razón, sentía que debía protegerla y cuidarla.

Además, le expresó lo bella que era y que el Juanda de ahora debía mantener el control, y que solo se alejaría si ella se lo pidiera. Además, mencionando que podría estar soltero.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Violeta Bergonzi responde a críticas tras su paso por La casa de los famosos Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi responde a críticas tras su paso por La casa de los famosos Colombia: esto dijo

Violeta explicó sus disculpas y respondió a las críticas por su actitud dentro de la casa y lo ocurrido con Mariana

Alexa Torrex sorprende al revelar quién, según ella, ganaría La casa de los famosos

Alexa Torrex sorprende al revelar quién, según ella, ganaría La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex, tras su salida de La casa de los famosos Colombia, habló sobre sus favoritos para ganar la competencia.

Salomón Bustamante habló tras diálogo entre Juanda y Mariana donde expresaron sus sentimientos Salomón Bustamante

Salomón Bustamante reaccionó tras conversación de Juanda y Mariana sobre sus sentimientos, ¿qué dijo?

Salomón Bustamante reaccionó luego de que Juanda Caribe le expresara sus sentimientos a Mariana Zapata en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Jhorman habría lanzado indirecta a Alexa tras hablar de humildad Influencers

Jhorman lanzó mensaje sobre humildad y desató revuelo por posible indirecta para Alexa: esto dijo

Jhorman causó revuelo en redes tras lanzar un comentario sobre la humildad que habría sido una indirecta para Alexa.

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocido fundador de CNN: ¿cuál fue su causa? Talento internacional

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocido fundador de CNN: ¿cuál fue su causa?

Salió a la luz video de Feid en el que aparece afectado en pleno concierto: ¿por Karol G? Feid

Salió a la luz video de Feid en el que aparece afectado en pleno concierto: ¿por Karol G?

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe