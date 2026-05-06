Camilo Trujillo causó criticas tras opinar sobre la cercanía de Juanda Caribe con Mariana Zatapa

Camilo Trujillo reaccionó con un curioso comentario luego de una conversación que tuvieron Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia, en la que expresaron sus sentimientos e incluso hablaron de un futuro.

Artículos relacionados Talento nacional Reconocido actor colombiano salió públicamente del clóset: ¿qué reveló en sus redes?

¿Qué dijo Camilo Trujillo tras la conversación de Mariana Zapata y Juanda Caribe?

Luego de la publicación en la que se puede ver el diálogo que tuvieron los dos famosos, el exparticipante de la segunda temporada compartió sin filtro su opinión, el cual causó reacciones.

Camilo Trujillo reaccionó con un comentario que llamó la atención, luego de que el actor Salomón Bustamante comentara también lo sucedido.

Artículos relacionados La casa de los famosos Ex de Tebi Bernal rompió el silencio tras eliminación de Alexa y se pronuncia sobre su relación

El actor escribió: “Yo mejor miro para el otro lado porque si opino me regañan”, lo que generó una reacción de Camilo Trujillo, quien respondió: “Digo lo mismo, Salo, es mejor no opinar, pero me da mucha risa”.

Camilo Trujillo sorprende con comentario tras declaración de Juanda Caribe a Mariana. (Fotos: Canal RCN)

Esto ocasionó varias críticas tras sus palabras, pues algunos usuarios empezaron a cuestionar su participación en el reality, en el que fue denominado como un “mueble” de la temporada, con comentarios como: “Tú eres el menos indicado”, fue una de las reacciones.

Y es que la conversación de Juanda Caribe se dio luego de que el participante, en medio de la gala, viera un video que le enviaron con motivo del primer cumpleaños de su hija Victoria.

¿Cuál fue la conversación de Juanda Caribe y Mariana Zapata que generó revuelo?

Tras ver el video, Juanda Caribe notó un detalle en el clip, el cual habría hecho que tomara la decisión de expresarle lo que estaba sintiendo a Mariana Zapata.

Artículos relacionados Salomón Bustamante Salomón Bustamante reaccionó tras conversación de Juanda y Mariana sobre sus sentimientos, ¿qué dijo?

El participante habló sin filtro y señaló que en el video de la bebé aparecía en varios lugares, menos en su casa, por el piso que se veía en las imágenes.

Camilo Trujillo sorprende con comentario tras declaración de Juanda Caribe a Mariana. (Foto: Canal RCN)

Juanda Caribe fue claro al hablarle a Mariana y le dijo que la quería y que, aunque desconocía la razón, sentía que debía protegerla y cuidarla.

Además, le expresó lo bella que era y que el Juanda de ahora debía mantener el control, y que solo se alejaría si ella se lo pidiera. Además, mencionando que podría estar soltero.