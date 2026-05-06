En las últimas horas, se confirmó el desafortunado fallecimiento de un reconocido empresario y magnate de los medios de comunicación internacional, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de los internautas, quienes admiraron el gran legado que dejó el reconocido empresario a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

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¿Quién fue el reconocido magnate de los medios de comunicación que falleció?

El nombre de Ted Turner se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido magnate de los medios de comunicación al ser el fundador de CNN, uno de los medios de comunicación más influyentes del mundo.

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial por parte de CNN en Español en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de ocho millones de seguidores, en la que expresaron las siguientes palabras:

Así se confirmó el fallecimiento de Ted Turner. | Foto: Freepik

“Ted Turner fue el inconformista y filántropo de los medios que fundó #CNN, una cadena pionera que transmitía las 24 horas del día y revolucionó las noticias televisivas. El empresario de Atlanta, nacido en Ohio y apodado “The Mouth of the South” por su carácter franco, construyó un imperio mediático que abarcó la primera superestación de cable y canales populares de películas y dibujos animados, además de equipos deportivos profesionales como los Braves de Atlanta”, dice el comunicado de CNN.

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¿Cuál fue el importante legado que dejó Ted Turner a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Según han reportado medios internacionales se refleja que Ted Turner falleció a causa de complicaciones derivadas de la demencia con cuerpos de Lewy, lo cual le dejó unos percances de salud.

Este fue el importante legado que dejó Ted Turner. | Foto: Freepik

Así también, Ted Turner se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en dejar importante legado en su carrera al ser filántropo y visionario de los medios de comunicación.

Así también, Ted Turner fundó el reconocido medio de comunicación CNN en el 1980, el cual fue el primer canal de noticias las 24 horas del mundo y esto hizo que adquiriera gran visibilidad.