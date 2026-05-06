En las últimas horas, el mundo del periodismo se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de reconocida celebridad quien perdió la vida en graves condiciones en medio de un incendi*.

Por este motivo, la noticia ha generado una ola de reacciones mediante las distintas plataformas digitales tras el complicado momento por el que atravesó la reconocida periodista junto a su madre, cuyo hecho perdió la vida.

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¿Quién fue la reconocida presentadora que falleció en las últimas horas?

El nombre de la reconocida presentadora Yolaine Díaz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su desafortunado fallecimiento junto a su madre en medio de un incendi*.

Así se confirmó el fallecimiento de Yolaine Díaz. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial por parte de un comunicado compartido a través del medio internacional People en Español, quienes expresaron las siguientes palabras:

“La periodista Yolaine Díaz, colaboradora de People en Español y durante largos años parte de su redacción, falleció la madrugada del lunes a causa de un incendi* en un edificio de apartamentos de seis pisos en la sección de Inwood del alto Manhattan, en Nueva York, en el que también perdió la vida su mamá, Ana Mirtha Lantigua, y una tercera persona”, agregó People en español en la descripción.

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Además, la noticia ha generado una ola de reacciones a través de las diferentes plataformas digitales por el desafortunado hecho por el que falleció la reconocida presentadora, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

¿Cuál fue el importante legado que dejó la presentadora a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Es clave mencionar que Yoolaine Díaz dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser parte del parte del equipo de People en Español, en el que se destacó a lo largo de su amplia trayectoria.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Yolaine Díaz? | Foto: Freepik

Así también, la presentadora se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en demostrar que el periodismo fue uno de los campos más importantes en su vida, ganándose el cariño de tus seguidores por todo lo que hizo durante su carrera.