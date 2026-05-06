Juliana Calderón defendió a su hermana Yina de las críticas de Aida Victoria Merlano: "Envidiosa"

Juliana Calderón defendió a su hermana Yinade las palabras de Aida Victoria Merlano.

Juliana Calderón dijo que su hermana Yina está a otro nivel profesional. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre la participación de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

La barranquillera dio su opinión en medio de una conversación en la que sus compañeros estaban hablando de la participación de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.

Para varios, Yina no se ganó el reality, pero su carrera despegó gracias a la visibilidad y exposición que obtuvo.

Para Aida, no sirve de nada tener tanta atención si es por ser incoherente y mostrar algo muy distinto en redes a lo que se vio en el programa.

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¿Cómo reaccionó Juliana Calderón a las críticas de Aida Victoria Merlano hacia Yina?

Juliana aseguró que le da la razón a Aida en cuanto a la incoherencia, pero señaló que esa misma característica la refleja la barranquillera en su vida personal.

Según Calderón, Aida se la pasa hablando de empoderamiento y defendiendo a las mujeres, pero al mismo tiempo expone públicamente sus romances y los besos que se ha dado con varios hombres sin importar que tiene un hijo pequeño.

Además, recalcó que en su participación en un formato internacional ha quedado en evidencia la clase de persona envidiosa que es, lo que ha generado conflictos con sus compatriotas La Jesuu y Katy Cardona, conocida como La Blanquita.

En el clip también se observa que La Jesuu lanzó un comentario ofensivo hacia Yina, lo que provocó la reacción inmediata de Juliana.

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La hermana de la influenciadora replicó diciendo que no tenía sentido criticar a Yina por su aspecto físico, cuando después la misma Jesuu se muestra ofendida y demanda a quienes se refieren a ella de manera similar. Para Juliana, ese tipo de actitudes reflejan una falta de coherencia.

La abogada dejó claro que se les ve pésimo hablar mal de Yina, quien actualmente se encuentra triunfando en un canal internacional, cumpliendo sus sueños y alcanzando niveles que sus excompañeros no han logrado.

Para ella, Yina ha sabido aprovechar las oportunidades ya que su nombre es reconocido en varios países gracias a su participación en diferentes formatos. Mientras que Aida es recordada principalmente por sus romances y no por logros profesionales.