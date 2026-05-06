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Dayana Jaimes revela la prenda de Martín Elías que aún conserva intacta desde su muerte

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, reveló que aún conserva una prenda del cantante sin lavar desde su fallecimiento.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Dayana Jaimes revela la prenda de Martín Elías que aún conserva intacta
Dayana Jaimes revela la prenda de Martín Elías que aún conserva intacta. (Foto AFP | AFP: STR).

Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías, sorprendió al revelar que aún conserva una prenda del artista sin lavar desde el día de su fallecimiento. La declaración generó diversas reacciones entre sus seguidores, al tratarse de un objeto cargado de valor sentimental que la empresaria ha decidido mantener como recuerdo del intérprete vallenato y que hoy sigue siendo un apoyo emocional en su vida.

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¿Cuál es la prenda de Martín Elías que Dayana Jaimes aún conserva sin lavar?

Durante la noche del pasado martes 5 de mayo, Dayana Jaimes conmovió a sus cientos de seguidores al compartir un emotivo momento familiar que vivió junto a su hija Paula. La empresaria tuvo un acercamiento con la menor en el que recordaron a Martín Elías y, en medio de esto, al llegar la noche, compartió una escena que causó gran nostalgia.

Dayana Jaimes recuerda el aniversario de Martín Elias con publicación en redes
Dayana Jaimes recuerda el aniversario de Martín Elias con publicación en redes (Foto AFP)

En la fotografía publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Dayana Jaimes mostró a su hija acostada en su cama, arropada con una vieja camisa que perteneció a Martín Elías.

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Según comentó la empresaria, la prenda fue muy importante durante su duelo tras la pérdida del cantante, ya que aún conservaba el olor de su perfume. Ahora, casi diez años después de su muerte, la conserva y esta vez la utilizó para acompañar a su hija en un momento de profunda nostalgia.

“Esta camisa me acompañó durante muchos meses, me aferraba a ella todas las noches, nunca quise lavarla porque todavía conservaba su perfume. Hoy le toca a ella, y recordé que aún la guardaba, así que se la puse para que durmiera con ella”.

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¿Cómo lidió Dayana Jaimes con la ausencia de Martín Elías?

Con este gesto, Dayana Jaimes compartió un mensaje que buscó acompañar a otras mujeres que atravesaban un duelo similar, mostrando una forma personal de sobrellevar la ausencia y mantener vivo el recuerdo de un ser querido.

“Son cosas muy personales, pero quizás algún día puedan ayudarle a alguien que también esté viviendo un duelo. A veces, los pequeños detalles también abrazan el alma”

Dayana Jaimes dedica desgarradoras palabras a Martín Elías
Dayana Jaimes recuerda a Martín Elías con desgarrador mensaje. (AFP/ STR)
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