Actriz de Diomedes, el Cacique de la Junta, reveló que atraviesa la crisis de los treinta; ¿quién es?

La actriz Laura Rodríguez mostró en sus redes sociales la crisis que atraviesa en sus treintas.

Laura Rodriguez está enfocada en su carrera actoral. (Foto de Freepik)

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¿Cuál es la crisis que atraviesa Laura Rodríguez?

La samaria reveló que le cuesta mucho doblar la ropa que lava, sobre todo cuando tiene semanas de constantes grabaciones y compromisos laborales, ya que hay días en los que utiliza hasta tres pintas.

También dijo que es una adulta no tan adulta porque su mamá todavía le ayuda con las tareas domésticas.

El clip de la intérprete causó risa en su comunidad digital, que ya está acostumbrada a que muestre su diario vivir y a su particular saludo de “Buenos días”, convertido en una marca infaltable en cada historia.

En el mismo video, Laura termina diciendo a su comunidad digital que no crean que el esfuerzo de su mamá es en vano, ya que siempre la invita a comer algo rico como agradecimiento por ayudarla.

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¿En qué producciones de RCN ha participado Laura Rodríguez?

Rodríguez participó en la novela biográfica de Marbelle, Amor Sincero, y en la producción sobre la vida de Diomedes Díaz.

Tras su papel de Lucía en Diomedes: el Cacique de la Junta, su carrera ha venido en aumento y se le ha visto en grandes producciones de Netflix y en varias obras de teatro, dejando ver que es una artista versátil y apasionada, capaz de desempeñar varios personajes al tiempo.

Hace unos meses, Laura rompió el silencio sobre su separación con Héctor Sánchez, con quien compartió 15 años de relación.

La actriz confesó que ha atravesado emociones muy intensas y que hubo días en los que lloró mucho.

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Sin embargo, aseguró que lo más difícil ya pasó y que ahora está enfocada en disfrutar un momento de crecimiento personal y profesional.

Para ella, esta etapa representa una oportunidad de reinventarse y de consolidar su carrera en proyectos importantes.

La samaria destacó que, aunque la ruptura fue dolorosa, le permitió redescubrirse y valorar más su independencia.