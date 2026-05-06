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Violeta Bergonzi aclaró lo que opina tras diferencias con Mariana Zapata: ¿qué confesó?

“Ella no entendió”, Violeta Bergonzi rompió el silencio sobre lo que opina tras cruce de opiniones con Mariana Zapata.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Violeta Bergonzi aclaró lo que opina tras diferencias con Mariana Zapata: ¿qué confesó?
¿Qué dijo Violeta Bergonzi tras cruce de opiniones con Mariana Zapata? | Fotos: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Violeta Bergonzi se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por su ingreso a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Sin duda, el ingreso de Violeta el pasado 5 de mayo ha generado una ola de reacciones a través de las diferentes plataformas digitales tras los diferentes sucesos que vivió en el programa.

Uno de los momentos que más ha generado una ola de reacciones por parte de los internautas fue cuando Violeta Bergonzi tuvo un cruce de opiniones con Mariana Zapata tras algunas diferencias presentadas.

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¿Cuál fue la razón por la que Violeta Bergonzi tuvo diferencias con Mariana Zapata?

Recientemente, se hizo viral un clip de la cuenta oficial de Instagram de Canal RCN en la que cuentan con más de cinco millones de seguidores, en el que se refleja que Mariana Zapata se disgustó con Violeta Bergonzi.

Violeta Bergonzi aclaró lo que opina tras diferencias con Mariana Zapata: ¿qué confesó?
Esa fue la diferencia entre Mariana Zapata y Violeta Bergonzi, | Foto: Canal RCN

El tema principal por el que Mariana Zapata se enojó con Violeta fue por una diferencia que tuvieron por el olor que hubo en uno de los zapatos que ella tenía.

Por este motivo, Mariana aprovechó la oportunidad de expresarle a Juanda Caribe que se molestó con varios de los comentarios que tuvo Violeta Bergonzi, en especial, por algunas actitudes que tuvo con ella a lo largo del día.

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En medio de esta situación, Violeta le resaltó a Mariana que en ningún momento quiso hacerla sentir mal tras los mal entendidos que se presentaron en la competencia.

¿Qué dijo Violeta Bergonzi tras salir de La casa de los famosos Colombia en medio de su discusión con Mariana Zapata?

Violeta Bergonzi aclaró lo que opina tras diferencias con Mariana Zapata: ¿qué confesó?
¿Qué dijo Violeta Bergonzi tras discusión con Mariana Zapata? | Foto: Canal RCN

Tras la salida de Violeta Bergonzi de La casa de los famosos Colombia, la presentadora y creadora de contenido digital aprovechó la oportunidad para responder varias preguntas en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 719 mil seguidores, aclarando lo que opina tras diferencias con Mariana Zapata:

“Vean, Mariana, entre otros, no entendió el rol que yo tenía que cumplir allá. Ese es el punto. Que ellos aguanten la presión y esta es la forma de ellos avanzar en la competencia. Aunque, me dolió mucho como Mariana desdibujó todo y si no le gustó que la shippeara con Juanda, eso no lo escuchará, de malas”, agregó Violeta Bergonzi.

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