Desde hace varias semanas, el nombre de Jhonny Rivera se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales nos solo por ser un reconocido cantante del género popular, sino que también al crear contenido mediante sus redes sociales.

Por este motivo, Jhonny Rivera acaparó la atención mediática tras una publicación compartida por parte de Buen Día, Colombia una producción del Canal RCN, en sus redes sociales.

Así también, Jhonny Rivera hizo una inesperada confesión mediante las redes sociales frente a algunas cualidades de su personalidad que pocas personas han conocido de sí mismos.

Artículos relacionados Talento nacional Reconocido actor colombiano salió públicamente del clóset: ¿qué reveló en sus redes?

¿Cuál fue la confesión que hizo Jhornny Rivera en Buen Día, Colombia?

Es clave mencionar que Jhonny Rivera se ha destacado por mantener informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por mantenerlos informados sobre lo que hace en su vida cotidiana.

¿Cuál fue la confesión que hizo Jhonny Rivera hizo en sus redes? | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Jhonny Rivera reveló mediante una publicación compartida en la cuenta oficial de Instagram de Buen Día, Colombia, en la que reveló varias confesiones sobre si vida cotidiana, pues expresó las siguientes palabras:

“Soy muy ansioso, soy muy despistado, mi lema es: “hágalo y ya”, dice la publicación de Jhonny Rivera. Artículos relacionados Influencers Exnovia de Tebi Bernal tomó inesperada decisión tras eliminación de Alexa Torrex

Con base en esto, varios internautas se han sorprendido al conocer algunos rasgos que no conocían sobre Jhonny Rivera, quien se ha destacado por tener gran popularidad por ser un reconocido cantante del género urbano.

¿Quién es la esposa de Jhonny Rivera con quien disfrutó su luna de miel?

Recordemos que hace unas semanas, Jhonny Rivera adquirió gran popularidad mediante las distintas plataformas digitales tras sorprender con su emotiva boda junto a Jenny López, quien es su pareja hace un largo periodo de tiempo.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López? | Foto: Canal RCN

Así también, la boda de Jhonny Rivera se ha convertido en una de las más influyentes en el campo de la industria colombiana, en la que tuvo la oportunidad de adquirir gran visibilidad por parte de los internautas.

Entre los invitados que asistieron a la boda fueron: Yeferson Cossio, La Liendra, Dani Duke y otros cantantes que hacen parte de la música popular colombiana, quienes han tenido gran influencia a lo largo de su amplia trayectoria profesional.