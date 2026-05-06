Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhonny Rivera hizo inesperada confesión sobre su vida personal: esto reveló

Jhonny Rivera divide opiniones en redes al hacer inesperada confesión sobre su vida que pocos conocían.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jhonny Rivera hizo inesperada confesión sobre su vida personal: esto reveló
Estas son algunas curiosidades de Jhonny Rivera. | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Jhonny Rivera se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales nos solo por ser un reconocido cantante del género popular, sino que también al crear contenido mediante sus redes sociales.

Por este motivo, Jhonny Rivera acaparó la atención mediática tras una publicación compartida por parte de Buen Día, Colombia una producción del Canal RCN, en sus redes sociales.

Así también, Jhonny Rivera hizo una inesperada confesión mediante las redes sociales frente a algunas cualidades de su personalidad que pocas personas han conocido de sí mismos.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la confesión que hizo Jhornny Rivera en Buen Día, Colombia?

Es clave mencionar que Jhonny Rivera se ha destacado por mantener informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por mantenerlos informados sobre lo que hace en su vida cotidiana.

Jhonny Rivera hizo inesperada confesión sobre su vida personal: esto reveló
¿Cuál fue la confesión que hizo Jhonny Rivera hizo en sus redes? | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Jhonny Rivera reveló mediante una publicación compartida en la cuenta oficial de Instagram de Buen Día, Colombia, en la que reveló varias confesiones sobre si vida cotidiana, pues expresó las siguientes palabras:

“Soy muy ansioso, soy muy despistado, mi lema es: “hágalo y ya”, dice la publicación de Jhonny Rivera.

Artículos relacionados

Con base en esto, varios internautas se han sorprendido al conocer algunos rasgos que no conocían sobre Jhonny Rivera, quien se ha destacado por tener gran popularidad por ser un reconocido cantante del género urbano.

¿Quién es la esposa de Jhonny Rivera con quien disfrutó su luna de miel?

Recordemos que hace unas semanas, Jhonny Rivera adquirió gran popularidad mediante las distintas plataformas digitales tras sorprender con su emotiva boda junto a Jenny López, quien es su pareja hace un largo periodo de tiempo.

Jhonny Rivera hizo inesperada confesión sobre su vida personal: esto reveló
¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López? | Foto: Canal RCN

Así también, la boda de Jhonny Rivera se ha convertido en una de las más influyentes en el campo de la industria colombiana, en la que tuvo la oportunidad de adquirir gran visibilidad por parte de los internautas.

Entre los invitados que asistieron a la boda fueron: Yeferson Cossio, La Liendra, Dani Duke y otros cantantes que hacen parte de la música popular colombiana, quienes han tenido gran influencia a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhorman habría lanzado indirecta a Alexa tras hablar de humildad Influencers

Jhorman lanzó mensaje sobre humildad y desató revuelo por posible indirecta para Alexa: esto dijo

Jhorman causó revuelo en redes tras lanzar un comentario sobre la humildad que habría sido una indirecta para Alexa.

Jenny López le regaló un perro a Jhonny Rivera. Jhonny Rivera

Jenny López le dio emotivo regalo de aniversario a Jhonny Rivera; así reaccionó el cantante

Jenny López celebró su aniversario con un detalle único para Jhonny Rivera; la reacción del cantante emocionó a sus seguidores.

La imagen de Sonia Restrepo tras su primer parto Yeison Jiménez

Sale a la luz foto de Sonia Restrepo tras su primer parto a los 15 años

Se reveló foto de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, cuando apenas tenía 15 años tras dar a luz a su primera hija.

Lo más superlike

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocido fundador de CNN: ¿cuál fue su causa? Talento internacional

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocido fundador de CNN: ¿cuál fue su causa?

Se confirmó el fallecimiento de un reconocido fundador de CNN a causa de unas complicaciones de salud.

Violeta Bergonzi responde a críticas tras su paso por La casa de los famosos Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi responde a críticas tras su paso por La casa de los famosos Colombia: esto dijo

Salió a la luz video de Feid en el que aparece afectado en pleno concierto: ¿por Karol G? Feid

Salió a la luz video de Feid en el que aparece afectado en pleno concierto: ¿por Karol G?

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe