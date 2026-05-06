Mánager de Lina Tejeiro generó conmoción al hablar de su último diagnóstico: “humana soy”

El 30 de marzo, la mánager de talentos como Lina Tejeiro y Tuto Patiño, Claudia Serrato, reveló que fue diagnosticada con cáncer; sin duda, una noticia que generó bastante conmoción en el mundo del entretenimiento.

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Desde que se supo la noticia sobre su estado de salud, ella ha revelado varios detalles en sus historias de Instagram de cómo avanza su proceso médico, revelando los exámenes que le han hecho y qué podría venir para ella.

Precisamente, en horas de la tarde del pasado martes 5 de abril, Claudia reveló que tuvo una charla muy honesta y dijo que su pecho derecho se va de “mastectomía”, pues lo contó sin sorpresa, porque ella sabía que eso podía pasar.

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La mánager de artistas se vio bastante conmovida con su diagnóstico y dijo que no era fácil recibir esas noticias, porque el médico fue claro que cambiaría su cuerpo.

¿Qué dijo Claudia Serrato al revelar su miedo por la mastectomía?

En horas de la mañana de este miércoles 6 de mayo, Claudia Serrato habló a través de sus historias para confesar su temor de realizarse la mastectomía, pues fue clara al contar su miedo.

Mánager de Lina Tejeiro causa revuelo tras hablar de su salud. (Foto/ Freepik)

Ella dijo que no le afanaba la apariencia tras este procedimiento, sino que les temía a los efectos que esto podría generar, como dolores crónicos o que haya más problemas de salud.

Sin duda, fue puntual al decir que “humana es” y es inevitable no pensar con miedo al enfrentarse a este tipo de intervenciones, pues normalizó sentir temor con su diagnóstico.

¿Cuáles otros detalles confesó Claudia Serrato sobre su diagnóstico?

La mánager de artistas, Claudia Serrato, confesó que otra vez se sometió a una nueva biopsia para ver precisamente cómo está su pecho izquierdo, porque su médico se quiere asegurar de que en esa parte de su cuerpo todo esté bien.

Esto dijo el mánager de Lina Tejeiro sobre su diagnóstico. (Foto/ Freepik)

Aunque sabe que la mastectomía es una alta probabilidad, la mujer dijo que todavía guardaba fe y confianza en Dios, porque sabe que solo él tomará la mejor decisión sobre su vida.

Pues dijo que ha sido muy paciente, justo porque se ha hecho varios chequeos para verificar que su otro pecho sí esté completamente sano.