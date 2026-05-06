El pasado martes 5 de mayo, la presentadora y ganadora de MasterChef Celebrity, Violeta Bergonzi, estuvo en La casa de los famosos Colombia 2026 y con su presencia, sacudió la competencia.

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Sin ser participante, incomodó a los famosos, porque esa era la idea, que salieran un poco de esos días monótonos y ella cumplió con lo que tenía que hacer y lo hizo bien, pues generó llantos y hasta malas caras.

Precisamente, la presentadora fue ruda con Mariana Zapata con ciertos comentarios que hizo, por eso tuvieron dos discusiones diferentes y así mismo, dijo en sus redes que ella no le iba a aplaudir a la influenciadora lo que ha hecho con Juanda Caribe.

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Así mismo, opinó sobre Alejandro Estrada y fue bastante contundente al dar su opinión sobre él, dejando claro que ella sí no le cree nada.

¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 2026?

Violeta Bergonzi respondió algunas preguntas que le hicieron en sus historias de Instagram y claramente ella fue bastante honesta; por eso dijo que no le aplaudiría nada a Mariana Zapata y además expresó que “demalas”.

Violeta Bergonzi se pronuncia sobre Alejandro Estrada tras su visita. (Foto/ Canal RCN)

Por otro lado, confesó que Beba fue la única participante que fue amable genuinamente con ella y que le sorprendió su buen trato, ya que no le notó malas actitudes como a otros famosos.

Cuando habló de Alejandro Estrada, dijo que “a él no le cree nada y que él está jugando”, por eso fue puntual al decir que no lo juzga porque sabe que es su estrategia y reveló que el actor está en un personaje: “todos están cayendo redonditos”.

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Así mismo, dijo Violeta que él va de un lado al otro, “hasta conmigo fue así”, diciendo que “lambonea”.

¿Por qué Violeta Bergonzi sacudió La casa de los famosos Colombia?

Violeta Bergonzi dijo que la idea era haber ido para incomodar en La casa de los famosos Colombia y lo hizo, por eso fue directa con sus comentarios que a muchos no les gustó.

Esto dijo Violeta Bergonzi sobre Alejandro Estrada tras su visita. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, la presentadora hizo llorar a Valentino, tras aconsejarle que no hablara mal de sí mismo porque eso no estaba bien.

Finalmente, Bergonzi dijo que no quería hacer sentir mal a Mariana Zapata, pero que la idea es que los famosos pasaran las pruebas, precisamente esta semana con los invitados VIP.