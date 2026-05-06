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Mariana Zapata y Violeta Bergonzi protagonizaron fuerte discusión en La casa de los famosos; ¿por qué?

Mariana Zapata enfrentó a Violeta Bergonzi en La casa de los famosos tras un comentario que dividió opiniones entre sus compañeros.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mariana Zapata le reclamó a Violeta Bergonzi.
Mariana Zapata le reclamó a Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Mariana Zapata discutió con Violeta Bergonzi en su visita en La casa de los famosos Colombia 3.

Mariana Zapata se disgustó con Violeta Bergonzi.
Mariana Zapata se disgustó con Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué fue el enfrentamiento entre Mariana Zapata y Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante esta semana, los participantes tendrán invitados VIP a los que tendrán que atender para poder conseguir puntos para la prueba de beneficio y castigo.

La ganadora de MasterChef Celebrity fue la primera en visitar la casa más famosa del país. Su visita le agradó a unos y a otros no tanto. Violeta hizo comentarios en una actividad sobre los olores corporales de Mariana que ella no se tomó de la mejor manera.

Luego de la dinámica, Mariana no dudó en reclamarle a Violeta diciéndole que la felicitaba por cumplir muy bien su papel de “monstarsela” y que no solamente a ella sino a varios compañeros, quienes según Zapata ya habían expresado su descontento con la visita.

Violeta le replicó que todo hizo parte de su humor ácido y que pensó que ella lo había tomado así, asegurando que su intención nunca fue causar incomodidad.

Mariana, por su parte, dijo que broma o no, el comentario afectaba su imagen fuera del programa. Tras la salida de Violeta del juego, Mariana habló frente a las cámaras y expresó que ese simple comentario fue considerado fuerte por sus compañeros y que no quiere imaginarse cómo se puede magnificar en las plataformas digitales.

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La creadora de contenido aseguró que no se pudo contener en hacerle el reclamo, pues considera que no fue la única indirecta ni pulla que recibió durante la visita.

Para ella, este momento de la competencia es demasiado importante como para permitir que la pisoteen.

La actriz también señaló que se pidieron disculpas porque es una situación que se puede arreglar y que no siente rabia hacia la presentadora.

Reconoció que, en medio de todo, la visita le dejó experiencia para las futuras dinámicas con otros invitados VIP.

¿Quién es el invitado VIP de hoy en La casa de los famosos Colombia 3?

Hoy los famosos reciben a Rogelio Pataquiva, quien tendrá acceso a todos los beneficios de este formato especial por esta semana.

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