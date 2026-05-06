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Salomón Bustamante reaccionó tras conversación de Juanda y Mariana sobre sus sentimientos, ¿qué dijo?

Salomón Bustamante reaccionó luego de que Juanda Caribe le expresara sus sentimientos a Mariana Zapata en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Salomón Bustamante habló tras diálogo entre Juanda y Mariana donde expresaron sus sentimientos
Salomón Bustamante se pronunció tras charla de Juanda y Mariana sobre sus sentimientos. (Fotos: Canal RCN)

Juanda Caribe sostuvo una conversación con Mariana Zapata en la que expresaron sus sentimientos mutuos y la atracción que sienten en medio de su convivencia en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Juanda Caribe a Mariana Zapata para que Salomón Bustamante reaccionara?

Juanda Caribe le expresó a Mariana que lo único que haría que él se alejara sería que ella tomara esa decisión, y luego sorprendió al decirle que la quería y que desconocía la verdadera razón de lo que sentía, pero reiteró:

“No sé por qué, pero te quiero”, dijo Juanda Caribe a Mariana Zapata.

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En ese momento, le dejó claro a Mariana que le gustaba cuidarla, verla sonreír y que se preocupaba por ella cuando la veía triste.

Salomón Bustamante habló tras diálogo entre Juanda y Mariana donde expresaron sus sentimientos
Salomón Bustamante se pronunció tras charla de Juanda y Mariana sobre sus sentimientos. (Foto: Canal RCN)

“Qué es eso, no sé. Irrespetarte, jamás”, haciendo referencia, además, a que quería estar más cerca de ella, pero que lo resolvería, dijo Juanda Caribe.

Tras esto, le expresó lo hermosa que era y que el Juanda Caribe de La casa de los famosos debía controlarse.

“Créeme que, si yo estuviera soltero”, y luego dijo: “Ahora mismo yo no sé si estoy soltero o no, yo no me he casado”.

En ese momento, Juanda Caribe también dejó claro que iba a estar para la persona que tenía afuera, haciendo referencia a Sheila Gándara.

A lo que Mariana dijo que, si estuviera en su posición, habría tomado la decisión de hablarle a las cámaras y dar por terminada la relación que tendría afuera, asegurando que ella está soltera.

Salomón Bustamante habló tras diálogo entre Juanda y Mariana donde expresaron sus sentimientos
Salomón Bustamante se pronunció tras charla de Juanda y Mariana sobre sus sentimientos. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Salomón Bustamante tras la conversación de Mariana Zapata con Juanda Caribe?

El actor Salomón Bustamante reaccionó tras ver el video en las redes del Canal RCN con un curioso comentario.

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“Yo mejor miro para el otro lado porque si opino me regañan, chao”, escribió el actor causando una ola de reacciones entre los usuarios.

Los usuarios le pedían que opinara, pues en ocasiones anteriores Salomón Bustamante ha reaccionado a lo que ocurre en La casa de los famosos con curiosos comentarios.

“Déjame buscar crispetas”, fue otra de las reacciones. Cabe recordar que fue una frase que lanzó Juanda Caribe sobre una acción que supuestamente estaría haciendo Sheila tras ver lo que pasa con él en La casa de los famosos.

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