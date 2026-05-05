En las últimas horas, el nombre de un reconocido actor colombiano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por una sorpresiva confesión en sus redes sociales.

Por este motivo, el actor abrió su corazón con sus seguidores en una reciente publicación que compartió mediante sus redes en la que ha generado una ola de reacciones por parte de los internautas tras hablar de sus intereses sentimentales.

¿Quién fue el reconocido actor que salió del clóset en las últimas horas?

El nombre del actor Sergio Palau se ha convertido en tendencia en los últimos meses no solo por su gran talento en el campo artístico, sino que también, por hacer una sorpresiva confesión mediante sus redes, la cual ha dividido múltiples opiniones.

Esta confesión hizo Sergio Palau frente a sus intereses. | Foto: Freepik

Por este motivo, Sergio salió del clóset recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 112 mil seguidores, en la que confesó que es abiertamente bisex*al en una entrevista con ‘The Hollywood Reporter’ en Español, revelando que siente interés por hombres y mujeres, pues, expresó las siguientes palabras:

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“Yo siempre he sido muy abierto con mi sex#alid#d, he sentido gusto por hombres y mujeres en distintos momentos, y he tenido amigos que también, han vivido ese tipo de procesos, pero desde la represión. Eso me permitió sentir esa tensión: hombres que se construyen desde una idea rígida de masculinidad, pero que internamente están en conflicto”, agregó Sergio Palau.

Esto dijo Sergio Palau en medio de una entrevista. | Foto: Freepik

Con base en estas palabras, una gran variedad de internautas generó una ola de comentarios mediante las redes sociales tras confesar que siente gusto por ambos géneros y se sintió orgulloso al respecto.

¿Cómo ha sido la trayectoria profesional de Sergio Palau?

Es clave mencionar que Sergio Palau ha demostrado que cuenta con una gran habilidad para interpretar a múltiples personajes, en la que ha tenido la oportunidad de darle vida a personajes, los cuales, han tenido importante crecimiento en su carrera.

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Por su parte, una de las series colombianas en las que el actor ha adquirido gran visibilidad fue en ‘La primera vez’, una producción de Netflix, en la que su carrera ha tenido un importante crecimiento.