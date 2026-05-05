Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocido actor colombiano salió públicamente del clóset: ¿qué reveló en sus redes?

Destacado actor colombiano ha generado una ola de reacciones tras salir del clóset con sorpresiva confesión.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocido actor colombiano salió públicamente del clóset: ¿qué reveló en sus redes?
¿Quién es el reconocido actor que salió del clóset? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el nombre de un reconocido actor colombiano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por una sorpresiva confesión en sus redes sociales.

Por este motivo, el actor abrió su corazón con sus seguidores en una reciente publicación que compartió mediante sus redes en la que ha generado una ola de reacciones por parte de los internautas tras hablar de sus intereses sentimentales.

Artículos relacionados

¿Quién fue el reconocido actor que salió del clóset en las últimas horas?

El nombre del actor Sergio Palau se ha convertido en tendencia en los últimos meses no solo por su gran talento en el campo artístico, sino que también, por hacer una sorpresiva confesión mediante sus redes, la cual ha dividido múltiples opiniones.

Reconocido actor colombiano salió públicamente del clóset: ¿qué reveló en sus redes?
Esta confesión hizo Sergio Palau frente a sus intereses. | Foto: Freepik

Por este motivo, Sergio salió del clóset recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 112 mil seguidores, en la que confesó que es abiertamente bisex*al en una entrevista con ‘The Hollywood Reporter’ en Español, revelando que siente interés por hombres y mujeres, pues, expresó las siguientes palabras:

Artículos relacionados

“Yo siempre he sido muy abierto con mi sex#alid#d, he sentido gusto por hombres y mujeres en distintos momentos, y he tenido amigos que también, han vivido ese tipo de procesos, pero desde la represión. Eso me permitió sentir esa tensión: hombres que se construyen desde una idea rígida de masculinidad, pero que internamente están en conflicto”, agregó Sergio Palau.

Reconocido actor colombiano salió públicamente del clóset: ¿qué reveló en sus redes?
Esto dijo Sergio Palau en medio de una entrevista. | Foto: Freepik

Con base en estas palabras, una gran variedad de internautas generó una ola de comentarios mediante las redes sociales tras confesar que siente gusto por ambos géneros y se sintió orgulloso al respecto.

¿Cómo ha sido la trayectoria profesional de Sergio Palau?

Es clave mencionar que Sergio Palau ha demostrado que cuenta con una gran habilidad para interpretar a múltiples personajes, en la que ha tenido la oportunidad de darle vida a personajes, los cuales, han tenido importante crecimiento en su carrera.

Artículos relacionados

Por su parte, una de las series colombianas en las que el actor ha adquirido gran visibilidad fue en ‘La primera vez’, una producción de Netflix, en la que su carrera ha tenido un importante crecimiento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El video de Alina Lozano cantando tras su separación de Jim Velásquez Alina Lozano

Alina Lozano generó opiniones divididas tras mostrarse cantando en medio de su ruptura: “pero vuele”

Alina Lozano recibió varias críticas al aparecer cantando una reconocida canción de reguetón tras su ruptura con Jim Velásquez.

El Rey de las extensiones vivió un instante de pánico en el aire. (Foto Freepik) Talento nacional

El Rey de las extensiones vivió momento de terror en pleno vuelo | VIDEO

El Rey de las extensiones vivió un momento de pánico durante un vuelo. El hecho quedó registrado en video.

Así fue la propuesta de Jhorman Toloza a Alexa Torrex que no fue bien recibida en su familia Influencers

Reviven propuesta de matrimonio de Jhorman Toloza a Alexa Torrex: hubo rechazo familiar | VIDEO

Resurge el video en el que Jhorman Toloza le pidió matrimonio a Alexa Torrex, pese a la desaprobación de su familia.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi impacta con cambio de look previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi impacta con radical cambio de look para entrar a La casa de los famosos: así luce

Violeta Bergonzi sorprendió con un cambio de look antes de ingresar como invitada VIP a La casa de los famosos Colombia.

Revelan carta de suegra implicada en la muerte de exreina: “espera no haberla lastimado” Viral

Revelan presunta carta de suegra implicada en la muerte de una exreina: “espera no haberla lastimado”

Karol G

Sale a la luz video de Karol G cuando era corista de Reykon el Líder: así lucía

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe