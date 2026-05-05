Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alina Lozano generó opiniones divididas tras mostrarse cantando en medio de su ruptura: “pero vuele”

Alina Lozano recibió varias críticas al aparecer cantando una reconocida canción de reguetón tras su ruptura con Jim Velásquez.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El video de Alina Lozano cantando tras su separación de Jim Velásquez
Alina Lozano comparte video cantando tras el fin de su relación con Jim Velásquez. (Foto: Canal RCN)

La actriz Alina Lozano, quien ha estado en medio de conversación por estos días, sorprendió al aparecer cantando una reconocida canción de reguetón mientras enfrenta su separación de Jim Velásquez.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje que Alina Lozano lanzó en redes para Jim Velásquez?

Hace unos días, la actriz dio a conocer que su relación con el creador de contenido había llegado a su fin a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que no entregó mayores detalles sobre la ruptura.

Sin embargo, recientemente Alina Lozano, en una entrevista para un pódcast, contó que el fin de la relación se dio debido a un desgaste emocional, heridas abiertas y la incompatibilidad en sus rutinas, lo que llevó a que la relación no continuara.

Artículos relacionados

Desde que se confirmó la ruptura, la actriz ha estado compartiendo en su cuenta de TikTok varios videos en los que se muestra despechada y lanzando indirectas relacionadas con su relación.

El video de Alina Lozano cantando tras su separación de Jim Velásquez
Alina Lozano comparte video cantando tras el fin de su relación con Jim Velásquez. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

En esta ocasión, la actriz publicó un video en el que aparece cantando la reconocida canción de reguetón “Su adiós duele”, de Blessd y Feid, en la que se escuchan frases como:

“Aquí no pasa, vaya con Dios, relajadita que la que sobra aquí soy yo. Mi amor, pa’ qué le digo que no, su adiós duele, pero vuele”.

¿Por qué criticaron a Alina Lozano tras video cantando reguetón?

Tras la publicación del video, varios usuarios en redes sociales reaccionaron con opiniones divididas, en las que nuevamente hicieron comentarios sobre su apariencia física: “Enamórate de ti misma, arréglate, déjate crecer el cabello y maquíllate”.

Artículos relacionados

También hubo usuarios que comentaron sobre la tristeza que percibieron en la actriz, con mensajes como: “Tiene ojitos de tristeza y de llorar”.

El video de Alina Lozano cantando tras su separación de Jim Velásquez
Alina Lozano comparte video cantando tras el fin de su relación con Jim Velásquez. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que, cuando se dio a conocer la noticia de la separación, algunos usuarios señalaron que podría tratarse de otro contenido como los que la pareja solía compartir y que en realidad no estaba pasando, sino hacía parte de su ‘show’.

E incluso mencionaron que la separación podría estar relacionada con temas de trabajo de Jim Velásquez más no como tal una ruptura amorosa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lina Tejeiro revela nuevos detalles de su embarazo y sorprende Lina Tejeiro

Lina Tejeiro sorprende con nuevos detalles de su embarazo: “es rarísimo”

Lina Tejeiro sorprendió al compartir nuevos detalles sobre su embarazo y cómo ha vivido esta etapa.

Esto dijo el supuesto chamán del concierto de Ryan Castro Ryan Castro

Reapareció el supuesto “chamán” del concierto de Ryan Castro y explicó cuál fue su trabajo allí

Ryan Castro fue tendencia tras su concierto en Medellín por supuestamente contratar a un “chamán”, quien explicó.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Alexa Torrex expuso el pacto que hizo con Tebi Bernal antes de su eliminación: ¿de qué se trata?

Alexa Torrex despejó dudas en una reciente entrevista sobre los planes de ella y Tebi Bernal cuando él salga de la competencia.

Lo más superlike

Así fue el ingreso de Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia: ¿cómo reaccionaron? Violeta Bergonzi

Así fue el ingreso de Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia: ¿cómo reaccionaron?

Violeta Bergonzi ingresó de manera sorpresiva a La casa de los famosos Col y los famosos reaccionaron al respecto.

Bad Bunny sorprende en la Met Gala 2026 con look de anciano Bad Bunny

Bad Bunny paralizó La Met Gala 2026 con su increíble transformación: ¿por qué de anciano?

Karol G

Sale a la luz video de Karol G cuando era corista de Reykon el Líder: así lucía

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe