Alina Lozano generó opiniones divididas tras mostrarse cantando en medio de su ruptura: “pero vuele”
Alina Lozano recibió varias críticas al aparecer cantando una reconocida canción de reguetón tras su ruptura con Jim Velásquez.
La actriz Alina Lozano, quien ha estado en medio de conversación por estos días, sorprendió al aparecer cantando una reconocida canción de reguetón mientras enfrenta su separación de Jim Velásquez.
¿Cuál fue el mensaje que Alina Lozano lanzó en redes para Jim Velásquez?
Hace unos días, la actriz dio a conocer que su relación con el creador de contenido había llegado a su fin a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que no entregó mayores detalles sobre la ruptura.
Sin embargo, recientemente Alina Lozano, en una entrevista para un pódcast, contó que el fin de la relación se dio debido a un desgaste emocional, heridas abiertas y la incompatibilidad en sus rutinas, lo que llevó a que la relación no continuara.
Desde que se confirmó la ruptura, la actriz ha estado compartiendo en su cuenta de TikTok varios videos en los que se muestra despechada y lanzando indirectas relacionadas con su relación.
En esta ocasión, la actriz publicó un video en el que aparece cantando la reconocida canción de reguetón “Su adiós duele”, de Blessd y Feid, en la que se escuchan frases como:
“Aquí no pasa, vaya con Dios, relajadita que la que sobra aquí soy yo. Mi amor, pa’ qué le digo que no, su adiós duele, pero vuele”.
¿Por qué criticaron a Alina Lozano tras video cantando reguetón?
Tras la publicación del video, varios usuarios en redes sociales reaccionaron con opiniones divididas, en las que nuevamente hicieron comentarios sobre su apariencia física: “Enamórate de ti misma, arréglate, déjate crecer el cabello y maquíllate”.
También hubo usuarios que comentaron sobre la tristeza que percibieron en la actriz, con mensajes como: “Tiene ojitos de tristeza y de llorar”.
Cabe recordar que, cuando se dio a conocer la noticia de la separación, algunos usuarios señalaron que podría tratarse de otro contenido como los que la pareja solía compartir y que en realidad no estaba pasando, sino hacía parte de su ‘show’.
E incluso mencionaron que la separación podría estar relacionada con temas de trabajo de Jim Velásquez más no como tal una ruptura amorosa.