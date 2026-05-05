En las últimas horas, el mundo de las redes sociales se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido creador de contenido digital quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria.

Además, la noticia ha generado una ola de reacciones mediante las distintas plataformas digitales ante el trágico hecho en el que el creador de contenido perdió la vida, según lo han reportado medios internacionales.

¿Quién fue el reconocido creador de contenido que falleció en las últimas horas?

El nombre de Freddy Rodríguez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas no solo por ser un creador de contenido digital hondureño, quien se dio a conocer como ‘Rosado’, quien falleció recientemente.

Así se confirmó el fallecimiento de Freddy Rodríguez. | Foto: Freepik

La noticia del fallecimiento del influenciador Freddy Rodríguez fue principalmente confirmado a través de varios comunicados oficiales compartidos por medios internacionales como ‘Univisión’ y ‘Emisoras Unidas’, quienes revelaron el hecho.

Así también, la noticia fue confirmada por parte del medio digital llamado: ‘De último minuto’, quien expresó mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, quienes expresaron lo siguientes:

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“El ‘influencer’ hondureño Freddy Rodríguez, más conocido como Rosado, fue asesinado y su cuerpo calcinado, informa El Heraldo de México. Rodríguez, de 34 años, acumulaba una amplia comunidad de seguidores en sus redes sociales desde hacía seis años, especialmente en TikTok, donde publicaba contenido sobre ejercicio, fisicoculturismo y frases motivacionales”, expresó el medio de comunicación ‘De último minuto’.

¿Cuál fue la razón por la que falleció el influenciador Freddy Rodríguez?

Esta fue la causa por la que falleció el influenciador. | Foto: Freepik

Según lo reportó el medio de comunicación ‘De último minuto’ se evidencia que Freddy Rodríguez, más conocido como ‘Rosado’, se confirmó tras varias investigaciones compartidas por parte de las autoridades, la causa por la que falleció: