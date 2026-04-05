Revelan presunta carta de suegra implicada en la muerte de una exreina: “espera no haberla lastimado”

El caso del fallecimiento de la exreina de belleza Carolina Flores sigue generando conmoción y nuevas reacciones en redes sociales, luego de que comenzara a circular una presunta carta atribuida a su suegra, Érika Herrera, señalada como responsable de su muerte.

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¿Qué sucedió con la exreina Carolina Flores?

El pasado 15 de abril se conoció la muerte de Carolina Flores, quien, según reportes, habría recibido múltiples impact0s de un 4rm4 de fueg0 por parte de su suegra dentro de la vivienda que compartía con su pareja.

El hecho habría ocurrido mientras también se encontraba presente su hijo, un bebé de menos de un año, lo que aumentó la gravedad y el impacto emocional del caso.

Días después, se viralizó un video en el que se observa a la exreina ingresar a una habitación, seguida por su suegra.

Aunque en las imágenes no se evidencian directamente los dispar0s, segundos más tarde se ve al hijo de la implicada reaccionar ante lo sucedido.

Según versiones que han circulado, la pareja de la víctima no habría informado de inmediato a las autoridades, sino que lo habría hecho al día siguiente, señalando a su madre como responsable de los hechos.

Además, se han difundido versiones que indican que, tras lo ocurrido, el hombre habría permanecido en la vivienda con el bebé, quien aún era amamantado, lo que generó aún más indignación en redes sociales.

Sale a la luz presunta carta de suegra implicada en la muerte de exreina Carolina Flores (Foto freepik)

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¿Qué dice la presunta carta de Érika Herrera?

De acuerdo con información difundida por algunos medios y creadores de contenido, Érika Herrera habría dejado una carta escrita en su celular, dirigida a su hijo, en la que intenta explicar lo sucedido.

En el mensaje, la mujer expresa confusión sobre cómo se llegó a esa situación y menciona que la relación con Carolina habría estado marcada por tensiones y malos tratos.

También señala que se sintió afectada por actitudes que interpretó como rechazo, como no recibir un saludo tras un tiempo sin verse.

En la carta, Herrera habría hecho referencia a desacuerdos relacionados con decisiones familiares, incluyendo viajes y dinámicas dentro del hogar, dejando ver que se sentía excluida de la vida de su hijo y de su nieto.

Asimismo, menciona conversaciones en las que habría reclamado el distanciamiento con su familia y la dificultad de mantener contacto con el bebé, lo que, según el texto, habría generado una fuerte carga emocional.

En otro fragmento, la mujer habría manifestado arrepentimiento por lo ocurrido, expresando que esperaba no haber causado un daño tan grave y deseando que la situación pudiera revertirse, lo que ha generado múltiples interpretaciones por parte de quienes han leído el contenido.

Finalmente, el mensaje cierra con reflexiones sobre las consecuencias de sus actos, reconociendo que su hijo posiblemente no podrá perdonarla y que la familia se verá afectada por lo sucedido.