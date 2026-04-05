Alexa Torrex detalló cómo se siente el gusto entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos

Durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha habido un gran revuelo en redes sociales debido a los shippeos que nacieron dentro de la competencia.

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De hecho, algunos romances han sido mucho más polémicos que otros, pues en esta temporada se han acabado hasta tres relaciones públicas, precisamente por las cercanías que hay entre algunos participantes.

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex habló de su relación con Tebi, pues ambos se involucraron teniendo pareja afuera.

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Así mismo, la exparticipante también mencionó detalles sobre la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, pues el humorista es otro de los personajes polémicos porque le gusta la influenciadora, teniendo esposa fuera de la competencia.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre el gusto de Juanda Caribe y Mariana Zapata?

En ‘Buen día, Colombia’, tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Alexa Torrex contó detalles sobre algunos participantes y mencionó el tema de Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Alexa Torrex lanza comentario sobre Juanda y Mariana. (Foto/ Canal RCN)

Pues fueron los presentadores quiénes le preguntaron cómo se veía la relación de Mariana Zapata y Juanda Caribe dentro de la competencia y ella dijo que al humorista se le ve “la traga maluca”.

La cantante detalló que sí se siente el gusto de parte y parte, pero de la creadora de contenido paisa no se le notaba tanto como a Juanda, pues él se veía más interesado.

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De hecho, hizo el chiste de que ella estaba como Juanda, pero mucho más “tragada” de Tebi, “hasta patinaba sola”.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su relación con Tebi Bernal y Jhorman Toloza tras La casa de los famosos?

En entrevistas que tuvo Alexa Torrex tanto en Buen día, Colombia, como en Mañana Express, la cantante contó qué pasaría con Tebi Bernal y Jhorman Toloza tras salir de La casa de los famosos Colombia.

Alexa Torrex se pronuncia sobre el acercamiento entre Juanda y Mariana. (Foto/ Canal RCN)

Por un lado, dijo que esperaría a ver qué puede pasar con el deportista, ya que deben hablarlo con más calma, pero dijo que sus sentimientos por él eran de verdad.

Mientras que, con Jhorman, sin mencionarlo, reveló que tenía que solucionar varios temas y por supuesto, habría hecho referencia que se trataría de su ex.