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Valentino Lázaro dejó en shock a la casa tras lanzar comentario sobre Alexa Torrex: ¿qué dijo?

Valentino Lázaro no se guardó nada respecto a Alexa Torrex, en medio de una conversación que sostuvo con Tebi Bernal.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alexa Torrex y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia.
Valentino Lázaro hizo sorpresiva afirmación sobre Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

La reciente eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, sigue generando ola de reacciones no solo entre los seguidores del formato, sino también entre los participantes que aún continúan en competencia, pues si algo quedó claro con su salida es que en el juego nada está escrito.

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¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia?

Como muestra de la conmoción que su salida generó entre sus mismos compañeros, Tebi Bernal y Valentino Lázaro estuvieron dialogando justamente de cómo vivieron este momento y de la absoluta sorpresa que fue para todos, pues realmente ninguno esperaba que quien regresara a la competencia fuera Bernal y, en contraparte, Alexa se despidiera.

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Tanto así, que en medio de la conversación en la que ambos se sinceraron, el mismo Valentino Lázaro, uno de los participantes con los que Alexa no tuvo gran afinidad, admitió ante las cámaras la posición que ella ocupó y la importancia que tuvo durante el programa.

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"Se fue un ícono de la temporada 3 y ustedes saben que sí, si hasta el día de hoy muestran cuál es la cara que más aparecido en los capítulo, Alexa, se fue un ícono de este reality", señaló el creador de contenido.

Alexa Torrex y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia.
Este fue el comentario que hizo Valentino Lázaro sobre Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

¿Cuáles fueron las palabras de Valentino Lázaro sobre la sorpresiva eliminación de Alexa Torrex?

Frente a las palabras de Valentino, Tebi agregó que, de su parte, siempre le insistió a Alexa en que fuera prudente, pues desde su punto de vista "siempre le cobran más duro a la mujer", lo anterior, teniendo en cuenta lo que sucedió entre los dos, pues recordemos que a raíz del shippeo que surgió, las relaciones que los dos tenían afuera terminaron derrumbándose.

Entre tanto, Lázaro admitió que tenía cierto temor de la conexión que hará la participante en la noche de hoy, pues conoce perfectamente el temperamento de su excompañera, y de ella podría esperarse un mensaje bastante contundente.

Finalmente, Tebi contó detalles de cómo vivió los últimos minutos con Alexa antes de conocer el veredicto, dejando ver que, todo el tiempo estuvo convencido de que sería él el siguiente en irse, mientras que Torrex sí tenía el presentimiento de que su turno para abandonar la competencia había llegado.

Alexa Torrex y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia.
Valentino Lázaro sorprendió con comentario sobre Alexa. Foto | Canal RCN.
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