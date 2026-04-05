Lina Tejeiro sorprendió al presumir su pancita de embarazada; así luce

Luego de confirmar su embarazo hace pocos días, Lina Tejeiro volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras compartir nuevas imágenes que no pasaron desapercibidas entre sus seguidores.

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¿Cómo confirmó Lina Tejeiro su embarazo?

Lina Tejeiro confirmó su embarazo el 30 de abril de 2026, luego de varias semanas en las que circularon versiones sobre su posible maternidad. La actriz decidió hacerlo público a través de un video publicado en sus redes sociales.

Lina Tejeiro confirmó su embarazo en redes sociales / (Foto del Canal RCN y Freepik)

El video inicia con escenas en un camerino, donde reflexiona sobre la maternidad. Posteriormente, el contenido muestra un momento en su casa, acompañada de sus mascotas, en el que abre una caja roja con las primeras ecografías de su bebé.

Tras el anuncio, figuras cercanas como su madre Vibiana Tejeiro y la cantante Greeicy Rendón reaccionaron con mensajes de apoyo. Hasta el momento, la actriz ha decidido no revelar la identidad del padre.

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¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre su embarazo?

En el mismo video, Tejeiro compartió varias reflexiones sobre su decisión de ser madre y dejó ver que la maternidad era un objetivo personal que deseaba cumplir antes de terminar su vida, al expresar su interés en experimentar el proceso de dar vida.

“No me quiero ir de este mundo sin sentir el poder de dar vida”, dijo.

Lina Tejeiro reveló detalles sobre su embarazo / (Foto del Canal RCN)

También expresó que esta experiencia ha transformado su perspectiva frente a la maternidad, señalando que muchas cosas solo se comprenden cuando se viven. Además, envió un mensaje dirigido a su madre, afirmando que ahora comprende lo que implica la crianza.

Así mismo, señaló que, muchas veces, se cree que los padres forman a sus hijos, pero en realidad son ellos quienes terminan transformando a sus padres.

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¿Cómo presumió Lina Tejeiro su embarazo?

Días después del anuncio, Lina compartió una serie de fotografías relacionadas con distintos momentos de su vida reciente. Sin embargo, las imágenes que más comentarios generaron fueron aquellas en las que aparece mostrando su vientre.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que habló sobre el proceso que está viviendo. La actriz resaltó la importancia de aprender a esperar y reflexionó sobre la tranquilidad que trae esta etapa.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores expresaron su emoción por esta nueva etapa, otros comenzaron a preguntarse cuántos meses de embarazo tendría la actriz, generando conversación en los comentarios de la publicación.