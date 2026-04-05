Sale a la luz video de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo en su cumpleaños: “Te amo mucho mi vida”

A casi cuatro meses de la muerte de Yeison Jiménez, sus seguidores continúan recordándolo y lamentando su partida, no solo por su legado musical, sino por el impacto que dejó en quienes lo admiraban.

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El pasado domingo 3 de mayo, Sonia Restrepo celebró un nuevo año de vida, y el equipo del artista decidió rendirle un homenaje especial compartiendo un video inédito que conmovió profundamente a los seguidores del cantante.

Reviven video inédito de Yeison Jiménez con Sonia Restrepo por su cumpleaños (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió el equipo de Yeison Jiménez sobre el cumpleaños de Sonia Restrepo?

Como parte de la conmemoración, el equipo de Yeison publicó un video en el que se observa a la familia durante una sesión de fotos realizada precisamente para celebrar el cumpleaños de Sonia.

En ese momento, la familia estaba conformada por cuatro integrantes, y en las imágenes se les ve compartiendo un instante privado y lleno de cariño.

En el clip, aparece el cantante hablando frente a la cámara, explicando que se encontraban tomándose fotos familiares por el cumpleaños de su esposa.

Luego, le dedica unas palabras que hoy cobran un significado aún más especial:

“amor, feliz cumpleaños. Te amo mucho mi vida”.

Posteriormente, la cámara enfoca a Sonia, quien responde con una sonrisa mientras observa a su pareja.

El video fue acompañado por un mensaje del equipo del artista que resaltaba la fortaleza de Sonia: celebraron su vida y la describieron como una mujer admirable, enviándole bendiciones en su día.

“Hoy celebramos la vida de una mujer fuerte y admirable. Feliz cumpleaños Sonia Restrepo, Dios te bendiga siempre”

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¿Quién más felicitó a Sonia Restrepo por su cumpleaños?

Diva Jessurum también quiso dedicarle unas palabras a Sonia en una fecha tan significativa.

En su mensaje, la periodista expresó que no se trataba de un cumpleaños cualquiera, sino de un día cargado de emociones, en el que el recuerdo de Yeison estaba más presente que nunca.

Señaló que, más allá de su amistad, sentía que podía convertirse en un puente para transmitir lo que el cantante le diría a Sonia si estuviera presente.

Según Diva, Yeison le expresaría a su esposa cuánto la amó, reconociéndola como su hogar, su lugar seguro y una de las historias más importantes de su vida. También le agradecería por todo lo que construyeron juntos: el amor, las risas, los desafíos y los sueños compartidos.

Asimismo, el mensaje resaltaba el orgullo que él sentiría por la mujer que es Sonia hoy, destacando su fortaleza, su valentía y su capacidad de seguir adelante incluso en medio del dolor.