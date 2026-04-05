Alexa Torrex hizo reveladora confesión sobre su salida de La casa de los famosos: ¿lo presentía?

En un nuevo domingo de eliminación, una vez más el público tuvo el poder en sus manos, poder que justamente dejó por fuera de la competencia a Alexa Torrex, quien tuvo que despedirse para siempre de la competencia el pasado 03 de abril.

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¿Alexa Torrex presentía su salida de La casa de los famosos Colombia? Esto dijo la exparticipante

En medio de la entrevista que la ahora exparticipante concedió al programa Mañana Express del Canal RCN, dio a conocer detalles de cómo vivió esta sorpresiva eliminación, pues para muchos su salida los tomó por sorpresa, sobre todo porque era una de las competidoras que, semanas atrás, era de las más fuertes en votación.

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Y es que, de acuerdo con la joven cucuteña, ella sí se visualizaba mucho más allá en el juego y no estaba en sus planes salir a estas alturas de la competencia, más aún cuando demostró tener un fandom poderoso.

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"Pues la verdad yo si me quería ver en un top 4, en una final, para mí fue muy extraño, pero sí estaba asimilando que yo salía ayer", señaló la joven atribuyéndole este sentimiento a la intuición.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con la creadora de contenido, su presentimiento de que su salida podría estar cerca, se dio a raíz del conflicto que protagonizó con Tebi Bernal y Alejandro Estrada, pues entendía lo que este equipo que se había consolidado entre los dos podría significar para el público.

"Y nada estaba bien con eso porque me sentía ganadora si me quedaba y más ganadora si salía porque extrañaba mucho familia", agregó.

Dice que no quería discutir con ellos, por eso es que al ratico volvía a estar bien con ellos, no me quería ir discutiendo con ellos, primero a quien consideraba su mejor amigo y segundo con el muchacho que le gusta

Así mismo, Alexa mencionó durante este espacio que, lejos de estar arrepentida por su participación en la casa más famosa del país, se sentía completamente satisfecha porque finalmente su cometido lo logró y fue precisamente no pasar desapercibida en el juego y genera contenido.