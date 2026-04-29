Beba volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital tras compartir un mensaje relacionado con Juanda Caribe y Sheila Gándara en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué ha dicho Juanda Caribe sobre Sheila en La casa de los famosos Colombia?

Desde que entró a La casa de los famosos Colombia 2026, Juanda Caribe ha hablado en varias ocasiones de su relación con Sheila Gándara. Allí ha insistido en que su compromiso con ella sigue firme, a pesar de las situaciones que pueden generarse a partir del encierro.

También ha reconocido que su convivencia con Mariana Zapata puede prestarse para interpretaciones afuera. Por eso, ha explicado que, aunque no quiere dejar de ser él mismo ni limitar su forma de relacionarse, tiene claros sus límites dentro del reality.

Juanda Caribe habla sobre Sheila en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Al mismo tiempo, ha dicho que confía en Sheila y que ella conoce bien su manera de ser. Sin embargo, mencionó que le gustaría tener una hija como Mariana, comparación que llamó la atención entre los internautas, ya que él ya tiene una hija con Sheila.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara desmiente a Juanda Caribe y reacciona a sus declaraciones: "jamás"

¿Qué ha dicho Sheila Gándara sobre Juanda Caribe?

Fuera de la casa, Sheila Gándara ha mostrado una postura diferente frente a lo que está ocurriendo. A través de sus declaraciones, ha dejado ver su desacuerdo con ciertas actitudes de Juanda Caribe, señalando que han afectado la confianza en la relación.

Sheila Gándara se pronuncia sobre su relación con Juanda Caribe / (Foto del Canal RCN)

Con el paso de los días, también ha expresado que se siente decepcionada y que ha decidido tomar distancia. Incluso, en redes afirman que ha dado a entender que la relación habría terminado.

En medio de todo esto, Sheila ha sido clara en que quiere enfocarse en su bienestar, su hija y sus proyectos. Además, ha insistido en que los temas de pareja deberían manejarse en privado, algo que los internautas han comentado ampliamente en redes.

Artículos relacionados La casa de los famosos Maiye Torrex dice que Alexa Torrex se enamoró rápido en La casa de los famosos Colombia; ¿por qué?

¿Qué mensaje le envió Beba a Sheila Gándara en La casa de los famosos Colombia?

En medio de esta situación, Beba decidió hablar y referirse directamente a lo que está pasando. Luego de un momento de tensión con Juanda Caribe, se dirigió a la cámara y retomó algunos comentarios que él ha hecho sobre su relación.

Beba le envió inesperado mensaje a Sheila Gándara / (Foto del Canal RCN)

Beba recordó que, según Juanda, casarse no sería un objetivo propio, sino una forma de responder a las expectativas de su pareja. Con base en esto, señaló que a ella la critican por su sostener una relación, mientras que, a su compañero no se le cuestiona de la misma manera, a pesar de que también tiene una relación.

"Sheila: si se llega a casar, es para cumplirte el sueño, porque él ha dicho que no se quiere casar", dijo.

Después de esto, Juanda Caribe respondió diciendo que Sheila tiene la edad suficiente para tomar sus propias decisiones. Este cruce de mensajes sumó un nuevo capítulo que sigue generando distintas reacciones entre los seguidores del programa de Canal RCN.