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¿Cuál fue el procedimiento que le realizaron a La Segura para aliviar su dolor? Acá te explicamos

La Segura explicó de qué se trata el procedimiento médico al que fue sometida para aliviar el dolor crónico.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura explicó el procedimiento médico al que fue sometida para tratar su dolor crónico
La Segura reveló detalles del procedimiento médico para aliviar su dolor crónico. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Recientemente, La Segura reveló a sus millones de seguidores que tuvo que someterse a una nueva intervención quirúrgica para aliviar el dolor crónico en su espalda.

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¿Cuál fue el procedimiento quirúrgico que le realizaron a La Segura?

Como es conocido, la creadora de contenido caleña hace unos años sufrió un at3ntad0 en el que recibió varios impactos en la zona de la espalda.

Desde entonces, ha atravesado un proceso médico complejo, en el que al inicio enfrentó la posibilidad de no volver a caminar y ha sido sometida a varias intervenciones a lo largo de los años.

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La Segura ha hablado en diferentes ocasiones sobre el dolor crónico que padece en su espalda y recientemente contó que fue operada nuevamente con el objetivo de aliviar estas molestias.

La Segura explicó el procedimiento médico al que fue sometida para tratar su dolor crónico
La Segura reveló detalles del procedimiento médico para aliviar su dolor crónico. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

En un video publicado en su cuenta de TikTok, explicó que le colocaron un aparato electrónico en su espalda conocido como neuroestimulador para el dolor crónico.

En el video La Segura mostró el dispositivo que le implantaron, el cual además funciona con un control. Según lo compartido, este aparato está diseñado para ayudar a manejar el dolor mediante estimulación en la zona afectada.

¿Qué es el procedimiento que le realizaron a La Segura para aliviar su dolor?

La influencer caleña se mostró un poco confundida frente al proceso, ya que expresó que aún no sabe si el tratamiento le ayudará completamente.

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También mencionó que el dolor continúa presente: “A mí me sigue doliendo horrible”, comentó en el video.

Además, explicó que la colocación del dispositivo le generó dolor, indicando que fue implantado en la zona de la médula.

La Segura explicó el procedimiento médico al que fue sometida para tratar su dolor crónico
La Segura reveló detalles del procedimiento médico para aliviar su dolor crónico. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido compartió el procedimiento con sus seguidores y además explicando de que se trata.

Un neuroestimulador es un dispositivo médico que se implanta en el cuerpo para ayudar a controlar el dolor crónico.

Funciona enviando pequeños impulsos eléctricos a los nervios o la médula espinal, lo que modifica las señales de dolor que llegan al cerebro.

Y se utiliza principalmente en pacientes que no han mejorado con otros tratamientos, con el objetivo de reducir las molestias y mejorar la calidad de vida.

 

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