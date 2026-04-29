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Mánager de Lina Tejeiro celebra sus 52 años con emotivo mensaje tras diagnóstico de cáncer

Claudia Serrato celebró su cumpleaños con un mensaje cargado de fe y motivación, en medio del proceso de salud que atraviesa.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro celebra sus 52 años
Claudia Serrato compartió emotivo mensaje de cumpleaños. (Fotos Freepik)

La periodista y representante de celebridades colombianas, Claudia Serrato, conmovió en redes sociales al celebrar su cumpleaños número 52 con un profundo mensaje, semanas después de haber sido diagnosticada con cáncer de sen*.

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¿Cómo celebró Claudia Serrato su cumpleaños número 52?

La comunicadora había revelado recientemente que su diagnóstico se dio tras una biopsia, y que ya se encuentra en proceso de definir, junto a especialistas, el tratamiento y los pasos a seguir en esta nueva etapa de su vida.

Sin embargo, en lugar de centrarse en la enfermedad, Serrato decidió marcar su cumpleaños con una reflexión llena de gratitud, fortaleza y amor propio.

“Hoy cumplo 52 años llegando a ellos con un diagnóstico de cáncer de seno, solo es eso ‘un diagnóstico’, un momento… que no me define”, expresó, dejando ver la manera en la que ha asumido esta situación.

En su mensaje, aseguró que este proceso la ha transformado en múltiples aspectos: se siente más fuerte, resiliente, sensible y conectada con lo realmente importante.

En un mes de haber llegado a mi vida me ha vuelto más fuerte, más resiliente, más sensible, más amorosa, más llorona jajajajajaja pero sobretodo una mejor persona.

Mujer haciéndose el autoexamen - Médica con cinta rosa.
Mánager de Lina Tejeiro compartió mensaje en su día de cumpleaños tras diágnostico. Foto | Freepik.

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¿Qué confesión hizo Claudia Serrato en su cumpleaños sobre su proceso con el cáncer?

Claudia Serrato contó que ahora disfruta más de los pequeños momentos, como los atardeceres o el canto de los colibríes, y que incluso ha hecho cambios en su estilo de vida.

La vida me sabe mejor, aprovecho cada instante, busco los atardeceres, amo el canto de los colibríes que rodean mi casa, abrazo más fuerte, bendigo más, amo más, digo las cosas con aun más verdad.

Serrato también destacó el apoyo que ha recibido de su círculo cercano y de cientos de personas que, a través de mensajes y oraciones, le han hecho sentir acompañada en este camino.

“Hoy recibo más amor y tiempo de mis hijos, de mi familia, de mi amor, mis amigas y amigos… y de miles de personas que no me conocen pero que me hacen sentir amada”, compartió.

Finalmente, la periodista celebró la vida, su presente y la nueva perspectiva que ha adquirido, asegurando que este momento, aunque difícil, le ha permitido abrazar una mejor versión de sí misma.

Así que si, llego a mis 52 años llenita de amor y en medio de un diagnóstico que abrazo porque me ha traído una mejor versión de mí y el amor desmesurado que hoy recibo.


Claudia tras su emotiva publicación de cumpleaños ha recibido cientos de mensajes de apoyo y felicitación por su fortaleza y forma de ver la vida a pesar de las adversidades.

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