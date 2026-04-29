Juliana Calderón lanzó fuerte crítica a Aida Victoria Merlano tras polémica con La Blanquita en Europa

Juliana Calderón dio sus impresiones sobre la polémica en la que están envueltas Aida Victoria Merlanoy Katy Cardona, conocida como “La Blanquita”.

Juliana Calderón criticó la actitud de Aida Victoria Merlano con La Blanquita. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué es la controversia entre Aida Victoria Merlano y La Blanquita?

Recientemente, una situación ocurrida en Europa entre ambas generó revuelo en redes sociales. Según versiones, Merlano habría sacado a Katy y a La Jesuu del lugar donde se hospedaban, argumentando que debía cumplir con las normas del sitio y evitar problemas por tener personas adicionales, incluyendo un menor de edad.

Este episodio del pasado se convirtió en el detonante de un enfrentamiento en el programa que actualmente comparten.

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¿Qué dijo Juliana Calderón sobre el enfrentamiento de Aida Victoria Merlano y La Blanquita?

Tras la discusión, varias personas han dado su versión de los hechos. Entre ellas, Juliana Calderón, quien no dudó en señalar que la actitud de Aida fue de mal gusto y que, en su opinión, poner a un niño en una situación incómoda por un capricho no es justificable.

Para Juliana, la explicación de Merlano no corresponde con la realidad de cómo funcionan las cosas en Europa, y considera que la barranquillera solo intenta justificar lo que ella califica como una mala acción.

Juliana Calderón aseguró que si Aida realmente fuera amiga de La Jesuu, habría buscado la manera de darle comodidad, especialmente al hijo de Katy Cardona.

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Para ella, la situación refleja una falta de empatía y un comportamiento que deja en evidencia la personalidad conflictiva de Merlano.

Su crítica se centra en la idea de que, más allá de las normas del hospedaje, lo importante era proteger el bienestar de un menor y evitar que pasara necesidades en medio de un viaje.

La barranquillera expresó que ella no tenía la obligación de exponerse a una multa ni a problemas legales por alguien a quien no conocía, refiriéndose directamente a Katy Cardona.

Según su postura, la decisión de pedirles que abandonaran el hospedaje obedecía a la necesidad de cumplir con las normas del lugar y evitar sanciones que podrían afectarla en un país extranjero.

La polémica, lejos de apagarse, sigue generando debate y opiniones sobre las decisiones de Merlano.