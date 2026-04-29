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Melissa Gate reapareció con inesperado mensaje y causó preocupación por su estado emocional

Melissa Gate sorprendió a sus seguidores con un mensaje sobre su estado emocional que generó preocupación en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Melissa Gate reapareció en redes.
Melissa Gate reapareció en redes con particular mensaje. (Foto Canal RCN)

Melissa Gate preocupó a su comunidad digital al compartir un inesperado mensaje a través de sus redes sociales.

Melissa Gate generó preocupación.
Melissa Gate generó preocupación en su comunidad digital. (Foto Canal RCN)

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¿Qué expresó Melissa Gate en sus redes sociales que preocupó a sus seguidores?

La creadora de contenido subió una selfie acompañada de un texto en el que confesó sentirse desgastada emocionalmente y con la necesidad de darle un respiro a su mente.

Sus palabras generaron inquietud entre sus seguidores, quienes resaltaron la importancia de que la influenciadora esté bien para continuar con su trabajo en plataformas digitales y en los distintos formatos de entretenimiento donde participa.

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La paisa ha sido una figura constante en el mundo del contenido digital, y recientemente se ha referido a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde estuvo como invitada.

Además, Melissa ha mantenido una comunicación cercana con sus seguidores a través de las cajas de preguntas en Instagram, espacio en el que ha compartido opiniones y también su inconformidad frente a comentarios repetitivos sobre su aspecto físico, especialmente aquellos que señalan que está muy delgada.

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¿Cómo reaccionó Melissa Gate a las críticas por su peso corporal?

La presión de estar siempre activa en redes, sumada a las críticas sobre su físico, han sido factores que la han llevado a expresar públicamente su necesidad de un respiro.

La propia Melissa, en medio de la polémica, dejó claro que está rodeada de personas que la critican sin fundamento, a quienes calificó como “envidiosas y asalariadas”, reafirmando su postura de no dejarse afectar por comentarios negativos.

Además, Melissa Gate disipó los rumores que circulaban en redes sobre un supuesto embarazo. La influenciadora fue clara al asegurar que no está en esa etapa de su vida y que, por el contrario, lo que se vienen son nuevas intervenciones estéticas que forman parte de sus planes personales.

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