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Yuli Ruiz arremete contra Tebi Bernal tras sus declaraciones: "Más claro no puede ser”

Yuli Ruiz respondió a Tebi Bernal tras sus comentarios y compartió un video que generó debate en redes sociales

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yuli Ruiz arremete contra Tebi Bernal y expone su actitud en redes
“Más claro no puede ser”: Yuli Ruiz responde a Tebi Bernal tras sus declaraciones (Foto Canal RCN)

La tensión alrededor de Yuli Ruiz y Tebi Bernal sigue creciendo tras el reciente “congelado” de la paisa en La casa de los famosos Colombia.

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Lo que comenzó como unas palabras dentro del programa, ahora se trasladó a redes sociales, donde Yuli respondió sin filtros a las declaraciones del participante.

Yuli Ruiz reacciona a Tebi Bernal y lo deja en evidencia en redes
Yuli Ruiz reacciona a Tebi Bernal y lo deja en evidencia en redes (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Yuli Ruiz tras su congelado?

Durante su reingreso a la casa, Yuli Ruiz aprovechó el momento para enviarle un mensaje directo a Tebi.

La creadora de contenido le dijo que con las mujeres no se jugaba y mucho menos con dos al mismo tiempo, haciendo referencia a su cercanía con Alexa y a su expareja Alejandra.

El comentario no pasó desapercibido y generó reacción inmediata dentro de la casa.

Posteriormente, Tebi habló del tema y lanzó fuertes declaraciones sobre Yuli, asegurando que le parecía “muy b0b4 hpt4” su actitud al ingresar con esa intención.

Además, el participante agregó que, según su percepción, Yuli habría actuado buscando protagonismo, afirmando que es “tan pobre” que lo único que tiene es dinero y que lo que realmente le hace falta es fama, insinuando que intentaba conseguirla a como diera lugar.

Sus palabras generaron incomodidad entre algunos seguidores del programa, quienes comenzaron a debatir en redes sobre el tono y el contenido de sus declaraciones.

Yuli Ruiz responde a Tebi Bernal tras fuertes comentarios
Yuli Ruiz responde a Tebi Bernal tras fuertes comentarios (Foto Canal RCN)

¿Qué respondió Yuli en sus redes sobre las declaraciones de Tebi?

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Lejos de quedarse en silencio, Yuli Ruiz reaccionó rápidamente desde sus redes sociales. En primera instancia, compartió el video donde Tebi habla de ella y lo acompañó con un mensaje en el que aseguró que ese era el “real Tebi”.

La creadora cuestionó su actitud y afirmó que ese tipo de comentarios hablan más de él que de ella, dejando claro que no estaba de acuerdo con la forma en la que fue tratada.

Pero su respuesta no terminó ahí. Posteriormente, Yuli compartió un video del creador de contenido Omar Murcia, quien hizo una comparación entre el comportamiento de Tebi y el de Karola dentro del reality.

En el clip, el creador de contenido señalaba que existe una especie de “doble moral” en la forma en que se juzgan las actitudes dentro del programa.

Según explicó, a Tebi se le celebran ciertas groserías, mientras que a Karola se le criticó constantemente por su forma de expresarse.

También resaltó que, a diferencia de Tebi, Karola suele decir las cosas de frente, mientras que él, según su análisis, lo haría a espaldas de las personas.

Yuli acompañó ese video con una frase contundente: “Más claro no puede ser…”, dejando ver que respalda completamente ese punto de vista.

La situación sigue generando conversación en redes, donde usuarios continúan tomando postura frente a este nuevo cruce entre participantes y exparticipantes del reality.

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