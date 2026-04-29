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Jhorman Toloza compartió mensaje sobre las prioridades que tendrá en su vida tras Alexa; esto dijo

Jhorman Toloza compartió un mensaje reflexivo sobre priorizar aspectos de su vida tras su ruptura con Alexa.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhorman Toloza compartió un mensaje en redes sociales sobre las prioridades que tendrá en su vida personal
Este fue el reflexivo mensaje que compartió Jhorman Toloza tras Alexa. (Foto: Canal RCN)

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, compartió un curioso mensaje en sus redes sociales.

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¿Qué mensaje compartió Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex que llamó la atención?

El creador de contenido, quien suele reaccionar en sus historias de Instagram a lo que ocurre en La casa y a lo relacionado con su expareja, en esta ocasión publicó un pasaje de la Biblia que llamó la atención de sus miles de seguidores.

En sus historias de Instagram, Jhorman compartió el versículo Mateo 6:33 con el mensaje: “Pon a Dios primero, y todo lo demás vendrá por añadidura”.

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Esto se da en medio de lo que ha ocurrido con su situación sentimental tras haber terminado con Alexa.

Jhorman Toloza compartió un mensaje en redes sociales sobre las prioridades que tendrá en su vida personal
Este fue el reflexivo mensaje que compartió Jhorman Toloza tras Alexa. (Fotos: Canal RCN)

El influenciador ha expresado en diferentes momentos su malestar frente a algunas actitudes de Alexa dentro de la competencia, así como por su cercanía con Tebi Bernal y los sentimientos que ella ha manifestado hacia el participante.

¿Qué ha pasado entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex?

Hace unos días, Jhorman también anunció públicamente el fin de su relación, luego de observar que la cercanía entre Alexa y Tebi era cada vez más evidente dentro de La casa de los famosos Colombia.

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Por su parte, días antes, Alexa había hablado frente a las cámaras de La casa de los famosos Colombia, donde manifestó su decisión de terminar la relación. Además, en otra ocasión expresó unas emotivas palabras hacia Jhorman, deseándole lo mejor en esta nueva etapa y con un Dios te bendiga.

Jhorman Toloza compartió un mensaje en redes sociales sobre las prioridades que tendrá en su vida personal
Este fue el reflexivo mensaje que compartió Jhorman Toloza tras Alexa. (Foto: Canal RCN)

A pesar de esto, Jhorman ha continuado compartiendo mensajes en sus redes sociales, en los que ha hecho referencia a temas como la infidelidad y a la situación que vive con la familia de Alexa, con quien no tendría buena relación.

Sin embargo, la relación que Alexa y Tebi sostienen dentro de la competencia, a pesar de varios besos y de expresar sentimientos, se ha mantenido en que no es más que una amistad y recientemente dijeron que hablarán cuando termine la competencia y fuera de cámaras.

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