El camión de la mudanza ingresó nuevamente a La casa de los famosos Colombiay se llevó a Valentino Lázarode la competencia, o eso creyeron algunos de sus compañeros, quienes reaccionaron de inmediato.

¿Por qué ingresó el camión de la mudanza en La casa de los famosos Colombia?

En la semana de la IA, los televidentes tienen algunas opciones para votar y decidir algunas cosas que pasan dentro de La casa más famosa, como fue el caso de los sustos que han tenido los participantes en esta semana.

En la cuenta oficial de Instagram de La casa de los famosos Colombia se abrió una encuesta en la que los televidentes eligieron cuál sabotaje para los famosos se realizaría entre las opciones: asustar en congelado con el camión de la mudanza, el cual fue el más votado.

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Razón por la cual el camión ingresó e hizo su aparición, dejando a todos en shock al ver que se llevaron a Valentino, y el comentario de Tebi fue el más sorpresivo tras el momento.

Así fue el momento en que el camión de mudanza se llevó a Valentino. (Foto: Canal RCN)

Y es que, en congelado, los participantes que estaban en la sala luego de la gala vieron cuando el camión de la mudanza ingresó y, a la voz del Jefe de la IA, eligió a Valentino para que se fuera.

Mientras tanto, Valentino se tomó con risas el momento, diciendo que se le había cumplido su sueño: “Siempre quise hacer esto”, fueron sus palabras.

¿Cómo reaccionó Beba y Tebi luego de que el camión de la mudanza se llevara a Valentino?

Mientras salía Valentino riendo con el camión de la mudanza, la expresión de varios llamó la atención, como la de Beba, quien se mostró triste, mientras Alexa tenía cara de preocupación.

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El Jefe luego pidió a los demás descongelados para que se despidieran de Valentino, y ahí reaccionaron Mariana quien no podía creer que fuera verdad y Beba lo empezó a buscar por todos lados.

Así fue el momento en que el camión de mudanza se llevó a Valentino. (Foto: Canal RCN)

Mientras Alexa preguntaba qué era esa ‘recocha’, y luego Tebi lanzó el inesperado comentario: “Si es verdad, uno menos”, dijo riendo.

A lo que Valentino reaccionó y salió de detrás del sofá donde estaba escondido: “te escuche”, dijo.