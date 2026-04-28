En las últimas horas se conocieron impactantes imágenes del vehículo en el que se movilizaba el artista que perdió la vida en un trágico accidente de tránsito y que había ganado reconocimiento tras su paso por un reality musical.

¿Quién es el reconocido cantante que falleció en trágico accidente?

Dylan Carter se dio a conocer por su participación en The Voice durante su temporada 24, emitida en 2023. Su audición fue uno de los momentos más recordados, ya que logró que todos los entrenadores giraran sus sillas, destacándose entre los participantes.

Su interpretación de la canción “I Look to You”, popularizada por Whitney Houston, le permitió conectar con la audiencia y consolidar una base de seguidores que continuó apoyándolo incluso después de su salida del programa.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, distintas figuras se pronunciaron, entre ellas autoridades locales como el alcalde de Moncks Corner, quien le dedicó un mensaje destacando no solo su voz, sino también su calidad humana.

Falleció reconocido cantante Dylan Carter en grave accidente (Foto Freepik)

¿Cuáles fueron las fotos del accidente de Dylan Carter?

Las imágenes que comenzaron a circular en redes muestran el estado en el que quedó el vehículo del cantante tras el fuerte impacto.

En ellas se observa el carro completamente destruido y con evidentes signos de incendio, lo que da cuenta de la magnitud del accidente.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hecho ocurrió en la noche del sábado 25 de abril, alrededor de las 11:42 p.m.

Según los reportes preliminares, se trató de un accidente de un solo vehículo. Carter se movilizaba en su automóvil cuando, por razones que aún son materia de investigación, perdió el control, se salió de la vía, impactó contra un poste y una cerca, y posteriormente el carro comenzó a volcarse.

Las autoridades confirmaron que el cantante era el único ocupante del vehículo y que llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente.

Fotos revelan la magnitud del accidente en el que murió Dylan Carter (Foto freepik)

Tras el impacto, equipos de emergencia acudieron al lugar y el artista fue trasladado a un centro médico, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Las imágenes del vehículo, completamente irreconocible, han generado conmoción entre sus seguidores, quienes continúan expresando mensajes de tristeza y despedida en redes sociales.

Por ahora, las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente que terminó con la vida del joven artista.