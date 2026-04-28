Jhorman Toloza lanza fuerte advertencia a familia de Alexa: “No se metan conmigo porque yo sé cosas”

Jhorman Toloza volvió a pronunciarse en redes sociales sobre la polémica que lo rodea tras lo ocurrido entre su expareja Alexa Torrex y Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia.

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El creador de contenido utilizó sus plataformas para expresar su inconformidad con la forma en la que el público lo trata en comparación a Alexa y Tebi.

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre la situación?

Jhorman inició su mensaje cuestionando lo que considera una “doble moral” en redes sociales, señalando que muchas personas aplauden comportamientos como la infidelidad cuando se trata de contenido televisivo o de figuras públicas.

El influenciador aseguró que ha decidido seguir hablando porque, según él, continúa siendo atacado y juzgado por decisiones que no le corresponden directamente, haciendo referencia a lo que ocurre entre Alexa y Tebi dentro del reality.

También dejó claro que sus valores no están a la venta por la fama o la visibilidad, y expresó su molestia por la forma en que ha sido tratado en redes. Según comentó, siente que ha sido señalado injustamente mientras otras conductas son normalizadas por el público.

En medio de sus declaraciones, lanzó una advertencia directa: aseguró que si la familia de Alexa continúa pronunciándose, él también lo hará con más detalles.

En ese contexto, afirmó que no se metan con él, porque, según sus palabras, conoce información que podría cambiar la percepción de la situación.

“No se metan conmigo porque yo sé cosas”. Si yo opino o dejo de opinar es mi problema porque son mis redes sociales y las trabajé SOLO [...] Yo no tengo nada que perder y un hombre que no tiene nada que perder es más peligroso, reveló

Jhorman Toloza envía advertencia directa a la familia de Alexa en plena polémica (Foto Canal RCN)

Jhorman también habló sobre su trabajo en redes sociales, destacando que, aunque contó con el apoyo de Alexa en su momento, construyó su camino principalmente por su cuenta. En ese punto, dejó entrever inconformidad por lo que considera falta de reconocimiento a su esfuerzo.

Además, señaló directamente a la hermana de Alexa, asegurando que estaría diciendo información falsa con la intención de ganar visibilidad y, eventualmente, un espacio en el reality.

Finalmente, expresó su lado más emocional al afirmar que no es indiferente a lo que ocurre. Aseguró que le afecta ver cómo, desde su perspectiva, se normalizan situaciones que lo involucran personalmente.

¿Qué pasa entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

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Alexa tomó la decisión de terminar su relación con Jhorman mientras continúa en el reality, buscando evitar mayores conflictos o señalamientos hacia él.

Dentro de la competencia, la cucuteña ha manifestado abiertamente sus sentimientos hacia Tebi, lo que ha generado tensión tanto dentro como fuera del programa.

Por su parte, Tebi ha sido claro en poner límites, argumentando que existe una diferencia de edad importante entre ambos y que ella aún tiene muchos proyectos por vivir. Estas declaraciones no fueron bien recibidas por Alexa, quien reaccionó con tristeza y se mostró afectada emocionalmente.

La situación sigue generando conversación en redes sociales, donde usuarios continúan divididos entre quienes apoyan a los involucrados y quienes critican lo ocurrido.