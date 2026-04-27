Sonia Restrepo reaparece en redes durante el cumpleaños de su suegra: así luce

El pasado viernes 24 de abril, la madre de Yeison Jiménez, Luz Mery Galeano, cumplió años y este sería la primera celebración desde que partió su hijo.

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Tras tres meses del fallecimiento del artista, no solo se ha celebrado el cumple de su mamá, sino también el de Thaliana, su hija del medio, quien el pasado 2 de marzo cumplió ocho años.

Sin duda, los dos festejos se han dado con mucho amor, pero con demasiada nostalgia por la ausencia del cantante y así se vio en redes sociales.

Por otro lado, Sonia Restrepo llamó la atención por casi no verse en fotos o videos durante el cumpleaños de su suegra, pero ella sí estuvo presente.

¿Cuál es el video en donde reaparece Sonia Restrepo durante el cumpleaños de su suegra?

A través de las historias de Instagram de Lina Jiménez, la mujer compartió cómo se celebró el cumpleaños de su mamá, Luz Mery Galeano, quien en cada foto y video se veía demasiado nostálgica, claramente por la ausencia de Yeison.

Sonia Restrepo se deja ver en redes en plena celebración familiar. (Foto/ Freepik)

En uno de los clips compartidos por la hermana del artista, se alcanzó a ver por un segundo a Sonia Restrepo, quien está en la misma pesa acompañada de varias mujeres mientras Francy le canta a su suegra.

En otros registros de video y fotográficos, ya no se ve más Sonia, pero en una sala grabación se comprobó que ella estuvo acompañando a su suegra en la reunión de su cumpleaños.

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Lo que se vio en las redes, es que el hermano menor de Yeison Jiménez le cantó una conmovedora canción a su madre, misma que el cantante fallecido le cantó en vida.

¿Qué se sabe de Sonia Restrepo tras la muerte de Yeison Jiménez?

Sonia Restrepo siempre se ha mantenido lejos del ojo público y tras la muerte de Yeison Jiménez, eso no ha cambiado, por eso se genera tanto revuelo en redes cuando ella aparece en videos o fotos.

Sonia Restrepo vuelve a aparecer en redes. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, durante las últimas semanas se supo de parte de Ciro Quiñonez que a ella no le interesa el dinero de su difunto esposo, sino que quiere que se cumpla los propósitos que él tenía en vida.

Así mismo, la mujer apareció en conmovedores videos en donde se le ha rendido homenaje a Yeison y ella se sigue viendo bastante tristes luego de aquel lamentable 10 de enero.